Márton Viviana élete első olimpiáján aranyérmet nyert Magyarországnak

Úgy vághattunk neki a péntek estének az ezúttal is csordulásig telt Grand Palais-ban, hogy az első magyar tekvandós olimpiai érem már biztos, egyedül az anyaga – pontosabban a külső, mintegy 6 grammnyi bevonaté – volt kérdéses Márton Viviana és Alekszandra Perisics összecsapásán.

A Spanyolországban élő – ám február óta az UTE sportolójának számító – magyar tekvandós két rendkívül kiélezett meccs megnyerésével menetelt az elődöntőig. Előbb ugyanis a kétszeres olimpiai bronzérmes elefántcsontparti Ruth Gbagbit, majd az amerikai Kristina Teachoutot múlta felül, egyaránt három menetben.

A négy között az egyik legnehezebb rivális, az első helyen kiemelt, tavaly Grand Prix-győztes, 2022-ben világbajnok Sarah Chaari várt rá, aki az előző körből úgy lépett tovább, hogy két menet alatt egyetlen értékelhető ütést tudott felmutatni. Márton rendkívül bátran állt bele a nála közel egy fejjel magasabb rivális elleni küzdelembe, akinél lényegesen többet indított, ennek ellenére a belga szerzett vezetést egy testrúgással (0–2). Az első olimpiáján szereplő Márton azonban fordított, és végül be is húzta az első menetet. A második sokáig szintén a belga szájíze szerint alakult, bár potyogtak a találatok ide is, oda is. Végül az utolsó másodpercben indított akcióval U21-es világbajnokunk ezt a felvonást is megfordította, így 2:0-s összesítéssel bekerült az esti döntőbe.

A végén láttam, hogy alulról van még lehetőségem rúgni egyet, ami szerencsére fel is ment eléggé

– mondta az elődöntő után az MTI-nek Márton, aki a találkozó hajrájával a közönség szimpátiáját is megszerezte, amely a mérkőzés végén hosszasan éltette is a magyar tinédzsert a remek küzdelemért érzett hálája jeléül.

A 21 óra 19 perces kezdetre kiírt, ahhoz képest azonban jelentős csúszással kezdődő döntőben az egész olimpián eddig csak egy menetet vesztő Perisics ellen szólították a küzdőtérre. A két évvel ezelőtt világbajnoki ezüstérmet szerző, a 2023-as – a vb-hez hasonló presztízzsel bíró, vagy még annál is többre tartott – Grand Prix-sorozatban a nagydöntő negyedik helyén végző tekvandós számított a finálé esélyesének. Ám Márton napközben többször is rácáfolt az esélyekre, és ezúttal sem látszott rajta megszeppentség, amint a pástra lépett.

Sőt, ha igazán őszinte akarok lenni, már a bevonulását látva is jóérzés kerítette hatalmába az embert. Szélesen mosolygott, még szélesebb mozdulatokkal, felszabadultan integetett a közönségnek, amint elindult a Grand Palais karzatáról a küzdőtér felé . Egyszerűen olyan felszabadultság és öröm sütött Márton minden gesztusából, óhatatlanul is fel kellett tennem a kérdést: mi baja történhet annak, aki ilyen élvezettel, a teher, a pszichológiai nyomás bármilyen külső jele és jegye nélkül érkezik meg élete első olimpiai döntőjére? Ellenben a szerb testbeszéde egészen más volt, talán az esélyesség terhét, talán mást cipelt a vállán, mindenesetre még a tartása is teljesen eltért négy évvel fiatalabb riválisáétól.

Az első két percben sikertelen testrúgásokkal estek egymásnak, egy perchez közeledve azonban egy pontos fejrúgással 3–0-s előnybe került a 18 éves magyar. 11 másodperccel a menet vége előtt ráadásul sikerült még tovább növelni az előnyt egy testen elért találattal (5–0). A szerb megpróbálkozott egy félig kitekeredett pózból is egy fejrúgással, már-már skorpiókat idézett, ahogyan felhúzta a talpát, de a döntés szerint – amit a videó megerősített – nem érte el Márton fejét. Az elbukott challenge miatt 6–0-ra módosult az állás, majd mivel mindketten elindultak a pástról az edzőik felé a menet végét jelző hang előtt, kaptak egy-egy intést is (7–1).

Egészen egyértelműnek tűnt, hogy a francia közönség is kiért szorít, a magyar versenyző minden találatát nagyobb tapsvihar jutalmazta, míg az elkerült szerb rúgásokat ugyancsak tisztábban kivehető, megkönnyebbülésre utaló felsóhajtás követte.

Márton jó védekezéssel kezdte a második menetet, de bő 45 másodperc után testen eltalálta a szerb, aki így megszerezte a vezetést (0–2). Az UTE versenyzője azonban két testrúgással fél percen belül fordított (4–2), így szinte csak karnyújtásnyira tűnt az arany. Húsz másodperccel a vége előtt összekapaszkodtak, a szerb vadul próbálkozott, fejre akciózott, de Márton újra és újra elhajolt, ezzel kihúzta a maradék időt – és megnyerte a döntőt (2:0)!

Márton Viviana a magyar tekvandósport első olimpiai érmét szerezte – az eddigi legjobb eredményünk két ötödik hely volt a páston.

Az aranya egyúttal a magyar küldöttség ötödik aranyérme lett a párizsi játékokon. Összességében pedig az olimpiák történetének 188. magyar elsősége.

No de ki is az a Márton Viviana? Újdonsült olimpiai bajnokunk portréját ide kattintva olvashatja el.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

TEKVANDÓ, NŐI 67 KG, DÖNTŐ

Márton Viviana – Alekszandra Perisics (szerb) 2:0 (7–1, 4–2)

(MTI / Index)

(Borítókép: Márton Viviana ésAleksandra Perisic. Fotó: Tingshu Wang / Reuters )