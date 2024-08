Kiderült, kik lépnek fel az olimpia záróeseményén

Augusztus 11-én, vasárnap rendezik a 2024-es párizsi olimpiai játékok záróünnepségét, amelyen amerikai világsztárok is fellépnek. A ceremónián több mint 100 előadóművész, akrobata és táncos vesz részt, de Tom Cruise-t is láthatjuk majd, ahogy az olimpiai zászlót átviszi a következő házigazdához, Los Angelesbe.

Az olimpia vasárnapi záróeseményén Billie Eilish, Snoop Dogg és a Red Hot Chili Peppers is fellép majd – értesült a Variety. Az előadók kiválasztása nem véletlen, hiszen a záróesemény szimbolikusan a következő, 2028-as Los Angeles-i olimpiai helyszínnek készíti elő a terepet, és mindhárom előadó kötődik az amerikai városhoz.

Az Associated Press arról is beszámolt, hogy az ünnepségen várhatóan H.E.R. énekli majd az amerikai himnuszt. Emellett Tom Cruise egy kaszkadőrjelenetet ad majd elő a ceremónián, egészen pontosan „átviszi” az olimpiai zászlót a következő házigazdához, Los Angelesbe.

A 62 éves filmsztárt először a Stade de France tetejéről eresztik majd le élőben, hogy megszerezze a lobogót, amit aztán egy előre leforgatott, nagyjából kétperces snittben repülőztet át az Egyesült Államokba. Érkezése sem lesz mindennapi, ejtőernyővel ugrik majd ki a gépből, és a Hollywood felirat alatt ér földet, ahol olimpikonoknak fogja átadni az ötkarikás zászlót.

Az olimpia közleményében az áll, hogy a záróünnepségen „több mint 100 előadóművész, akrobata, táncos és cirkuszművész vesz részt, a produkciót pedig Thomas Jolly művészeti tervező felügyeli, aki a nyitóünnepség művészeti vezetője is volt. A Szajna-parti megnyitóval ellentétben zárt térben zajlik majd az esemény, és világhírű énekesek működnek közre.”

Biztonsági okokból a Variety nem közölte az esemény pontos helyszínét – aminek köze lehet a terrorfenyegetettség miatt lemondott Taylor Swift-koncertekhez.

A show egy része a levegőben zajlik majd, míg az óriási díszletek, jelmezek és látványos fényeffektek egy időutazásra viszik a nézőket a múltba és a jövőbe

– áll a közleményben.

Hatalmas vitákat váltott ki a nyitóceremónia

A XXXIII. nyári olimpiai játékok szervezői bár kitettek magukért, a nyitóceremóniája hatalmas vitákat váltott ki. Négyórás show-műsorral, tucatnyi látványos elemmel és olyan világsztárokkal kedveskedtek, mint Céline Dion és Lady Gaga, egyesekben mégis sikerült ellenérzést kiváltani. Jobboldali körökben azt kifogásolják, hogy a megnyitón LMBTQI-személyek is teret kaptak, a politikusok és megmondóemberek a közösségi médiában fejezték ki nemtetszésüket. Többek között Elon Musk, Matteo Salvini, Orbán Balázs és Apáti Bence is billentyűzetet ragadott a megnyitó láttán.

A nagy médiavisszhangot követően a XXXIII. nyári olimpiai játékok szervezői bocsánatot kértek mindenkitől, akit megsértettek a nyitóünnepségen bemutatott jelenetekkel. Thomas Jolly, az ünnepség nyitóceremóniájának vezetője azonban cáfolta, hogy Az utolsó vacsora című festmény ihlette volna az Ünnepség nevet viselő, rengeteg vitát kiváltó jelenetet. Elmondása szerint a jelenet megfejtését inkább a görög mitológiában kell keresni.