Norvég királynőket koronáztak Párizsban, Stine Oftedal olimpiai bajnokként vonul vissza

Hasonlóan a decemberi Európa-bajnoksághoz, a párizsi olimpián is összejött az álomdöntő, miután a norvégok a dánokat múlták felül magabiztosan, a franciák pedig hatalmas csatában, hosszabbítás után győzték le a mieinket negyeddöntőben kiejtő svédeket.

Stine Oftedal hétvégéje is igen különleges, ugyanis az ETO (volt) játékosa, valamint a norvég válogatott oszlopos tagja az ötkarikás játékok után szünetetelteti pályafutását. De nemcsak magáért, hanem párjáért, Rune Dahmkéért is izgulhat az olimpián: a Kiel szélsője a német válogatottal ugyancsak a döntőig menetelt, így akár két aranyéremmel is zárhat a páros – egy már biztos megvan. Tegyük hozzá azt is, hogy nem semmi két hónap alatt BL-győzelmet és olimpiai aranyat ünnepelni... Méghozzá utóbbit életében először (és valószínűleg utoljára)!

A mérkőzés eleje igen nehezen indult az északaiaknak: 4–1-re elhúztak a címvédő hazaiak, de a 11. percben jött is a fordítás: Sana Solberg a szélen üresen kapta a labdát, majd a ferencvárosi kapusnak, Laura Glausernek be is vágta a hosszú felsőbe. Majd köszönhetően a kapusoknak megállt a gólgyártás, a kisebb szünet után pedig a franciák vették át ismét a vezetést, elképesztő iramot produkálva a 21. percben már 10–8-ra vezettek. A véghajrában azonban – ahogy a mérkőzésen többször – fordult a kocka és kétgólos norvég vezetéssel ért véget az első félidő (15–13).

Norvégia a szünet után ott folytatta, ahol 15 perccel korábban abbahagyta: Kari Brattset vonalgóljának köszönhetően a 42. percben már öt góllal, 20–15-re elhúzott, ami láthatóan megzavarta a címvédőt, (ismét) technikai hibát vétett, az északiak pedig büntettek: újabb beállógól következett a győri játékostól – immáron hat volt közte. Időt is kért Olivier Krumbholcz, ami láthatóan nemcsak a 28 ezres csarnokot, de a játékosokat is felrázta, a norvégokat azonban nem bizonytalanította el: a 2012-es olimpiai bajnok, Camilla Herrem találata már a hétgólos(!) norvég előnyt jelentette a 49. perc derekán. Hatalmas bajban volt a címvédő...

A véghajrában már esélye sem volt a címvédőnek, Henny Reistad bombáinak köszönhetően még tovább növelte az előnyt és magabiztos, 29–21-es győzelmet aratott a skandináv csapat.

Így a 2008-as pekingi, és a 2012-es londoni olimpia után 2024-ben Párizsban is olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett Norvégia.

Oftedal pedig a 2016-os riói, valamint a 2021-es tokiói bronz után Párizsban felért a csúcsra. Három Bajnokok Ligája, három világ-, valamint négy Európa-bajnoki győzelmét most olimpiai arannyal koronázta meg.

A bronzmérkőzést végül 30–25-re a dánok nyerték. A skandinávok 2004 után szereztek ismét érmet olimpián, Athénban még címvédőként sikerült aranyérmet nyerniük.

Női kézilabda, olimpia

döntő:

Norvégia–Franciaország 29–21 (15–13)

bronzmérkőzés: