A kórházból megy a döntőre a magasugrás címvédője, aki szombaton kétszer is vért hányt

Az atlétika egyik legnagyobb sztárja, Gianmarco Tamberi veseköves tünetekkel küzdött néhány nappal az olimpia előtt, egy ponton az is megfordult a fejében, hogy el sem utazik Párizsba. Aztán mégis repülőre ült, de szombaton a tünetek ismét jelentkeztek, a baj nagyságát jelzi, hogy kórházba is kellett vinni az olasz sportolót, vette észre az Eurosport.

Reggel óta elképesztően erős fájdalmat érzek, de ez semmi ahhoz a fájdalomhoz képest, ami bennem van. Az utolsó esélyem is eltűnni látszik, mert épp most vittek be a sürgősségire, miután kétszer is vért hánytam. Sok mindent szerettem volna erre a napra, de egy ilyen rémálom nem volt a tervek között