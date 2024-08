Olimpiai rekord született férfi maratonfutásban, jönnek a kajak-kenu középfutamok

Hasonlóan a spanyol–német délutáni elődöntőhöz, a kései dán–szlovén is elképesztően izgalmas végjátékot hozott és végül 31–30-ra a világbajnoki címvédő Dánia nyert. Így vasárnap Dánia–Németország olimpiai döntőt rendeznek Lille-ben.

A meccs nagyrészében az északiak uralták a találkozót, már hat góllal is vezettek a második félidőben, azonban – ahogyan azt már az olimpián számos alkalommal megmutatták – a szlovénok felébredtek, és az utolsó három percre egyre zárkóztak. Fél perccel a vége előtt a dánok legnagyobb sztárja, Mikkel Hansen hetest lőhetett, a kapus azonban védett, így szomszédunk az egyenlítésért támadhatott. Támadott is, sőt helyzetig is jutott, (lövésig már nem) majd egy kissé érdekes módón a bírók nem időntúli hetest, hanem szabaddobást ítéltek, amely azonban bőven a kapu felett végezte, így hatalmas csata után a skandináv csapat jutott az elődöntőbe.

A dánok sorozatban harmadszor szerepelnek a fináléban: 2016-ban arany-, három évvel ezelőtt ezüstérmesek lettek.

Eredmények:

férfikézilabda, elődöntő: