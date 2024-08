Keszthelyi Rita könnyek között beszélt visszavonulásával kapcsolatos terveiről

Mihók Attila társkapitány a meccs után azt mondta, kívülről nézve talán ez nem jött le, de óriási feszültség volt a medencében.

„Két meccset veszítettünk el ezen az olimpián, a negyeddöntőről most nem szeretnék beszélni. Utána megvertük a görögöket és az olaszokat, utóbbiak az elmúlt két évben több érmet szereztek a világversenyeken, mint mi. Hatalmas tétje volt a mai meccsnek, nagy dolog, hogy nyerni tudtunk. Mondtam a lányoknak, hogy akárhogy is alakultak az eredmények, én büszke vagyok arra, hogy ezzel a csapattal dolgozhattam” – fogalmazott a szakember a mixed zónában.

Garda Krisztina úgy érezte, ma nem volt annyira feszes a magyar csapat védekezése, mint korábban, amit küzdeni akarással kompenzáltak.

„Nagyot küzdöttünk. Nyilván nem azért jöttünk, hogy ötödikek legyünk, de kihoztuk a legrosszabból a legjobbat. Azt gondolom, hogy az amerikai csapat verhető lett volna, az nem igazán érdekel minket, hanyadik helyen végeztek. Igyekeztünk túllépni minél előbb azon a vereségen” – értékelt röviden a 30 éves sportoló.

Harmadikként Keszthelyi Rita válaszolt az újságírók kérdéseire. Kiemelte, hogy a magyar csapat egy pillanatra sem tört meg az olimpia alatt, és az olaszok ellen is nagyot küzdöttek.

Két elképesztően fáradt csapat játszott egymás ellen, úgy gondolom, hogy most nekünk volt nagyobb a szívünk, ez dönthetett a mi javunkra. Természetesen éremért jöttünk, de erős volt a mezőny. Ilyen a sport, nem lehet mindig nyerni, elképesztően felkészült volt minden csapat. Mindentől függetlenül büszkék lehetünk magunkra, küzdöttünk egymásért, ezt magunkkal visszük haza. Egységben sokkal jobb ötödiknek lenni, mint előrébb végezni úgy, hogy igazából nem is akarjuk látni a másikat. Ami engem illet, szeretnék kitartani a következő olimpiáig, van egy elképzelés a fejemben, hogy szeretnék visszavonulni az élsporttól. Azzal nem tudok mit kezdeni, ha másoknak más tervei vannak a csapat összeállításáról. A következő években be akarom bizonyítani, hogy helyem van a válogatottban. Ha innen éremmel mentünk volna haza, más lenne a helyzet. Ezért nem adom fel, olimpiai éremmel a nyakamban akarom befejezni a pályafutásomat