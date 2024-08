Óriási utat járt be az elmúlt négy hónapban Márton Viviana, az UTE Párizsban olimpiai aranyérmet nyert tekvandósa. A kvalifikációért is keményen megküzdő bajnoknőnkkel, valamint a felkészülését végig segítő ikertestvérével, Márton Luanával a siker másnapján ültünk le koccintani, egyúttal pedig kibeszélni közös történetüket a mifelénk még közel sem közismert sportágukkal.

„A legkönnyebb dolog feszülten menni egy olimpiára. Azt kértem tőle, legyen ennél jobb! Ez az a verseny, amiről álmodozott. Élvezze!”

Ez volt Márton Luana szerint az egyik legfontosabb tanács, amit ikertestvérének, a párizsi olimpián a tekvandósok 67 kilogrammos kategóriájában végül aranyérmet szerző Vivianának adott a felkészülési időszakban.

A két lány drámai csatát vívott a kvótáért, míg Luana a világranglista alapján egy hellyel lemaradt a kvótáról, majd az utolsó kvalifikációs versenyen a második körben vereséget szenvedett, és ezzel szertefoszlottak az álmai a 2024-es olimpián való részvételről, testvére egy nappal később ugyanazon a versenyen megszerezte az indulási jogot.

„Nem fogok hazudni...″

„Fájt, de nem volt idő keseregni. Egyértelmű volt a cél, segíteni a testvéremnek a minél jobb felkészülésben. Nem maradt időm az önsajnálatra – idézi fel a hónapokkal ezelőtt történteket kissé reszelős hangon. Nem a keserűség, vagy az elaléltság hangja ez, pénteken egyszerűen annyit kiabált, hol buzdítva, hol taktikai tanácsokkal ellátva Vivianát, hogy mára nem is igazán maradt hangja. – Nem fogok hazudni, Párizsban volt néhány nehéz pillanatom, szívesen álltam volna én is a páston, de Vivianára egy percig sem voltam irigy. Megérdemelte a sikert. Sokak szerint meglepetést okozott, de én úgy ébredtem a verseny napján, tudtam, hogy megcsinálja. Sőt, igazából már az utolsó közös edzéseinken is tudtam. Kaptam tőle néhány akkora rúgást, biztos voltam benne, hogy a kidolgozott taktikája mellett nem lesz olyan lány ebben a mezőnyben, aki elbírna a fizikumával. Szenzációs utat járt be az elmúlt hónapokban. Régen mindig én voltam az érettebb, fejben erősebb kettőnk közül, és ez még a kvalifikáció idején is igaz volt szerintem. Most azt érzem, utolért. Szinte... ” – dicsérte tovább ikernővérét az egy súlycsoporttal lejjebb, 57 kilogrammban versenyző tekvandós.

Lassan az előző nap főhőse, Viviana is előkerült. Olimpiai bajnokként megannyi kötelezettség szakadt a nyakába, még igazán felfogni sem volt alkalma, mi történt vele. A pihenés is odébb van még. A párizsi olimpia szervezőinek egyik nagy újításaként az előző napi érmeseket minden délután a Trocadérón várják az itt felállított, Eiffel-tornyot formázó színpadon – az Eiffel-toronnyal a közvetlen háttérben – drukkerek ezrei előtt vonulhatnak fel a sportolók, ilyen formán is kiélvezve a szeretetüket és tiszteletüket. Megannyi ikonikus kép készült az olimpia alatt ezen a színhelyen – világsztárokkal és a francia játékok magyar hőseivel a fókuszban –, és készült néhány újabb igencsak emlékezetes felvétel a tekvando újdonsült magyar királynőjéről is.

Luana elérzékenyülve mutatja azokat a képeket és videókat, amelyeket a pódiumon vonuló testvéréről készített. A kilátogató magyarok, érhető módon, csak nehezen engedik el Vivianát, aki hősiesen állja a fotók sorát. Aztán végre csatlakozik hozzánk a magyar szempontból megmosolyogtató nevű MOKUS kávézó és étterem teraszán, alig 50 méterre a közben újabb sportolókkal – köztük Varga Ádám kétszeres olimpiai ezüstérmes kajakosunkkal – folytatódó népünnepélytől.

Az Index négy másik magyar médiummal együtt exkluzív lehetőséget kapott arra, hogy beszélgessen a küldöttségünk ötödik aranyérmét megszerző, mindössze 18 esztendős sportolónővel a siker másnapján. Viviana pedig, bár saját bevallása szerint rettenetesen fáradt, és alig aludt, épp olyan széles mosollyal ül le a beszélgetéshez közénk az asztalhoz, mint ahogyan péntek este a Grand Palais közönsége elé vonult a döntőre készülve.

„Végig ott volt velem”

„Szerettem volna kiélvezni és megélni minden pillanatot. Örülök, ha úgy tűnt, fesztelen vagyok és felszabadult. Belül azért éreztem feszültséget, egyáltalán nem az esélytelenek nyugalmával álltam oda. Győzni akartam, azzal együtt is, hogy tudtam, nem omlik össze a világ, ha nem sikerül.”

Felidézte, nem tervezgetett, nem gondolkodott előre, nem nézte meg egyik meccsénél sem, hogyha nyer, akkor az ág többi része hogyan alakult. Mindig csak akkor kezdett fókuszálni a következő ellenfélre, amikor az előzőt már legyőzte. Persze előzetesen elemeztek, és rengeteg dolgot próbáltak a lehetséges ellenfelek alapján is gyakorolni, de verseny közben mindig a jelennek élt.

„El sem tudom mondani, Luanának mekkora szerepe volt az egészben. Végig ott volt velem a szünetekben, nyugtatott, motivált, biztatott. Többször is adott taktikai tanácsot, hogy kinél mire kell figyeljek, bátorított, hogy gyors vagyok, erős vagyok, bízzak magamban, mert ezen a napon nincs nálam jobb. Mindig tudta, mit mondjon.”

Viviana egészen más hozzáállást követett, mint például a 200 háton olimpiai aranyérmet nyerő Kós Hubert tette. Úszónk a siker után arról beszélt, annak érdekében, hogy a játékok nimbusza össze ne nyomja, próbálta teljesen kizárni a tudatából, hogy egy olimpián van. Még az ötkarikás zászlóra sem mert felnézni, úgy vonult be a telt házas Paris La Défense Arénába bő másfél héttel korábban.

Viviana ellenben minden pillanatban igyekezett tudatosítani magában, hogy egy olimpián van. Nyomás helyett erőtartalékként élte meg ezt, valamint a Grand Palais elképesztő közönségét is. Más sportág, más hozzáállás. Mindenesetre különleges volt figyelni, ahogyan a 18 esztendős tekvandós meccsről meccsre, menetről menetre hódítja meg a francia drukkereket, akik aztán a döntőben szabályosan hazai pályát varázsoltak neki a szerb Alekszandra Perisics ellen.

Nem volt igazán mélypontom, ha lett is volna, Luana ott volt mellettem, és ez tartást adott. Ahogy mentünk előre a nap során, úgy lettek egyre keményebbek az ellenfeleim, de ebben semmi meglepő sincs – mesélte. – Nem gondolkoztam a jövőn, élveztem minden pillanatot, és szerintem utóbbit érzékelte rajtam a közönség is. Bíztam magamban, ha jól csinálom a dolgomat, meg tudom nyerni. Utólag elmesélhetem: minden este, még a versenynap előtt is úgy aludtam el, hogy előtte fejben lepörgettem magamnak, hogyan fogom megnyerni az érmet, aztán az eredményhirdetés alatt hogyan rakják majd a nyakamba. Ez nem teher volt, hanem egy vágy, ami húzott előre.

Igazat adott a testvérének abban, hogy márciusban, a kvótaszerzés napjaiban még nemhogy az olimpiai bajnoki címre, az olimpián való elindulásra sem volt kész mentálisan.

„Akkor még nem tűnt reálisnak, hogy akárcsak az éremért is küzdhessek majd. Nem voltam úgy felkészülve, mint most. De nagyon sokat edzettünk, koncentráltunk, hogy a pici hibáimat ki tudjuk javítani együtt. Apránként pedig sikerült. Nagyon fontos volt, hogy megtanuljak fejben végig ott lenni a páston, mert a tekvandóra is igaz az állítás, hogy a kritikus pillanatokból az jön ki jól küzdelem közben, aki végig koncentrál, és higgadtabb tud maradni. Talán ebben kellett, és ebben is fejlődtem a legtöbbet az elmúlt négy hónapban. Mindig vannak pillanatok, amikor az ember izgul, ez szerintem teljesen normális, én is izgultam. De ez az izgalom sosem bénított meg, mindig erőt tudtam venni magamon, levinni a pulzusom, és folytatni a feladatom.”

„Én szerintem sokkal jobban izgultam, mint ő” – kontrázik Luana, hozzátéve, nemcsak a hangja, de a feje is megsínylette az állandó koncentrációt és kiabálást, hasogató fájdalommal indult ünnepelni Viviana sikere után.

„Nem volt kérdés, hogy magyarként”

Bajnoknőnk a kérdésre, hogy mikor merte először elképzelni magát olimpiai bajnokként, úgy felelt, a jelenetet már rég le merte pörgetni a fejében, de igazán valóságosnak csak az elmúlt hetekben érezte.

„S mindig a magyar himnusz szólt” – tette hozzá, mintegy reagálva a döntő óta megjelent sajtóhírekre, Spanyolországban ugyanis kifejezett gyásszal élték meg, hogy Magyarországnak nyerte az aranyat. Tény, megvan bennük a kettős identitástudat, a mostani beszélgetés után is még sietniük kellett, hogy a spanyol ajkú média néhány képviselőjével is találkozzanak. Ez az identitás azonban a magyar mellett nem is annyira spanyol, mint kanári-szigeteki. Nem véletlen, hogy utóbbi zászlajával együtt lépett fel a dobogóra, majd hallgatta ott meghatódva a Himnuszt, miközben a tiszteletére magasba húzták a piros-fehér-zöld trikolórt.

„Ott születtünk, tizenkét éves korunkig ott is éltünk. Még szép, hogy fontos számunkra Tenerife. Az azonban nem volt kérdés, hogy magyarként szeretnénk kiharcolni a részvételt, és indulni az olimpián.”

Az igazsághoz tartozik, hogy a lányokra tízéves korukban egy rendkívül elismert spanyol nevelőedző, Jesús Ramal figyelt fel. Az ő hívószavára költözött a család 2018-ban Madridba, majd kezdett ott a Hankuk International színeiben versenyezni. Európa egyik legpatinásabb tekvandóegyesületében aztán a finn Suvi Mikkonen vette át a felkészítésüket, aki az elmúlt években már több sikeres olimpikont is kinevelt. Ilyen háttér, no meg az utánpótlásban elért eredmények mellett nem meglepő, ha a spanyolok is nagyon szerették volna a saját címerükkel ellátott melegítőben viszontlátni az ikreket. A szülők és a lányok azonban kitartottak azon elképzelésük mellett, hogy magyarként versenyezzenek – pont úgy, mint a család korábbi generációi, a korábbi thai boxos apuka, Márton Zsolt, és exkézlabdázó felesége, Barbara, valamint a lányok nagyapja, a kiváló bokszedző, Kiss Zoltán.

Luanáék találkozása a tekvandóval szerelem volt első látásra. A hogyan edzőjük, Jesús Ramal visszaemlékezett, annak idején úgy jelentek meg, mit jelentek meg, robbantak be az edzőterembe, mint egy földrengés. Nem véletlen, hogy a testvéreket a madridi klubban Aranyikrekként (Gemelas de Oro) emlegetik folyamatosan: ma már egyikük olimpiai, másikuk világbajnoki címmel bizonyítja az elnevezés igazát.

Viviana a döntő után arról beszélt, reméli, nemcsak álmodik, mint már oly sokszor megesett vele. A győzelmet követő ünnepi hamburgerezés után ki sem adta a kezéből az érmét, együtt aludt vele, s még reggel is kissé hitetlenkedve csodálta a bizonyítékaként mindannak, amit véghez vitt.

„Van egy falunk otthon, mindig a legfontosabb érmünk van kint rajta. Még nem vagyok benne teljesen biztos, de szerintem ez is oda kerül majd, arra a helyre, ahol Luana a világbajnoki és az Európa-játékokon megnyert érmét tartja, nekem pedig most még a junior Európa-bajnoki aranyérmem van.”

Az az U21-es Európa-bajnoki érem, melynek épp olyan példás, testvéri története van, mint ennek az olimpiai sikernek. A két lány, hogy soha ne kerülhessen téthelyzetben össze két külön kategóriában, a már emlegetett 57 és 67 kilogrammban indul. Csakhogy az utánpótlás-korosztályban nincs ilyen súlycsoport, csak a 62 kg-os mezőny jelenthetett számukra reális indulási alternatívát. Az ikrek a bukaresti kontinensviadalon aztán egészen a döntőig meneteltek, ott viszont nem álltak ki egymás ellen. Luana visszalépett a testvére javára.

„Nyerjen ő, nyerjek én!”

„Megfogadtuk a nagyszüleink előtt, hogy sosem fogunk versenyen egymással megküzdeni. Épp elég ütést és rugást adunk egymásnak edzésen. Nem tudunk elképzelni olyan szituációt, amikor ezt megszegnénk" – jelenti ki bakui világbajnokunk, miközben olimpiai bajnok ikertestvére bólogat.

Abban sincs vita, mi a következő négy év legfőbb célja: Los Angelesbe mind a ketten ki akarnak jutni, és két éremmel hazatérni onnan. Ahogyan abban is egyetértenek, ha végül csak egy jönne össze, akkor Viviana címvédését vagy Luana „egyenlítését” választanák.

„Nyerjen ő!” – mondja olimpiai bajnokunk a testvérére nézve, aki Párizsban már bizonyított önzetlenségből, ezúttal hát megenged magának egy kis önzést.

„Nyerjek én!” – vágja rá csak egy fél ütemmel később.

Az olimpiai falut is nagy élményként élték meg. Sokat beszélgettek az öttusázókkal és a kajak-kenusokkal, biztatva egymást és szorítva a másik sikeréért. Pénteken a helyszínen szurkolt Vivianának Párizs másik olimpiai bajnoka, az úszóversenyek után még egy héttel később is itt maradt Milák Kristóf, akivel közös képet is készítettek a lányok. Milák javára legyen írva, bár nyilatkozni olyan rég nem hallottuk, szinte el is felejtettük a hangját, a Grand Palais-ban teli torokból drukkolt honfitársának.

Apró kis csalódást az jelentett a lányoknak, hogy háromszoros olimpiai bajnokunkkal, Szilágyi Áronnal nem futottak össze személyesen. Luana azt meséli, a kardvívónak különleges szerepe van abban, hogy testvére olimpikon lett, ő pedig olimpikonná akar válni: három évvel ezelőtti tokiói címvédése volt az első igazán feledhetetlen élményük a játékokkal kapcsolatban.

„Rio idején még nagyon kicsik voltunk, nem is figyeltük a versenyeket. A három évvel ezelőtti volt az első, amit igazán láttunk, abból sem mindent. Hihetetlen, hogy most itt vagyunk, és részesei lehettünk ennek az óriási forgatagnak.”

Menet közben az egyik pincér ugyancsak kiszúrja Viviana érmét. Tőlem kérdezi, olimpiai bajnok ül-e az asztalnál. Válaszolok, néhány mondatban összefoglalva a történetet; az egy nappal korábbi versenyt. Jó ha három másodperc eltelik, már képet kér a hősnőtől, aztán csatlakozik hozzá az egyik kollégája.

Nosza, több sem kell a körülöttünk ülőknek, újabb fényképezkedési cunami indul el. S mivel utcafrontos teraszon vagyunk, természetes, hogy a járókelők egy része is felfigyel ránk. Luánához fordulok, biztos, hogy ilyen életet akar ő is? Bár nyilván nincs könnyű helyzetben – túlzás, hogy olyanok, mint két tojás, a néhány az arcuk eltérő helyén lévő anyajegy egész jól megkülönböztethetővé teszi őket, de –, ahol az testvérét felismerik, innentől őt is fel fogják.

„Annyi baj legyen! Idefelé már beszéltük is, páros napokon ő vállalja a fotókat, a páratlanokon kisegítem, ha kölcsönadja az érmét” – feleli nevetve.

„Persze csak addig, amíg nem lesz sajátom.”

„A fele már a tiéd”

Viviána a szomszéd asztaloktól érkező taps kíséretében ül vissza ismét közénk, bár lassan már a búcsú pillanata következik.

„Ennek a fele már most is a tiéd!” – jegyzi meg Luana felé.

„Isten hozott az új életedben!” – mondom neki, miközben gondos mozdulatokkal feltekeri az éremre a pántját, majd elteszi azt. Azt mondja közben, most még ezt is élvezi, nem azért, mert annyira extrovertált lenne, sokkal inkább azért, mert tudja, minden egyes fotón keresztül eljuthat egy-egy olyan fiatalhoz, aki esetleg az ő példájából merít inspirációt egy későbbi sportkarrierhez, lesz tekvandós, vagy olimpikon – adj isten olimpiai bajnok egy-két évtized múlva.

„Már várom, hogy mi lesz, mikor szeptemberben újrakezdjük az edzéseket. Biztos különleges élmény lesz találkozni a kisebbekkel!”

Hát még nekik milyen különleges lesz a Márton ikrekkel. Ha már szóba került Szilágyi Áron, mai napig legendás történetek járnak arról, mekkora ünnepély és gyermekcunami volt Pasaréten, mikor kardvívónk londoni sikere után 2012 őszén először kinyitották az edzőcsarnok kapuját.

Kíváncsian várom, tizenkét év múlva mit mesélnek majd az újpestiek, milyen volt, mikor először fogadták a Megyeri úton az olimpiai bajnok Márton Vivianát és testvérét!

(Borítókép: Az aranyérmes Márton Viviana 2024. augusztus 9-én. Fotó: Al Bello / Getty Images)