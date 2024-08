Csodaarany lett az utolsó! Gulyás Michelle olimpiai bajnok Párizsban

Az utolsó versenynapnapnak három érem reményében mentünk neki: férfi vízilabdázóinkra és Muszukajev Iszmail szabadfogású birkózóra olimpiai bronzmérkőzés várt, míg a két kvótaszerző női öttusázónk, azaz Guzi Blanka és Gulyás Michelle a Versailles-i kastély legendás kertjében méretett meg. Méghozzá a sportág jó darabig bizonyosan utolsó olyan fináléjában, amelyben még a lovaglótudás is szerepet játszott.

Hogyan jutottak a döntőbe?

Versenyzőink közül a csütörtöki körvívás az Észak-párizsi Arénában Gulyásnak sikerült kiemelkedően, 24 ellenfelét győzte le és 11-től kapott ki, ezzel a második helyen végzett. Guzi 15 asszót nyert és 20 vereséget szenvedett, ami az ő esetében elég jó eredmények számít, mivel a vívás nem erős száma. A júniusi világbajnokságon, amelyen ezüstérmet nyert, 17/18-cal zárt a pástokon.

A 36 fős mezőny két 18 fős csoportban küzdött, mindegyikből az első kilenc hely ért továbbjutást. A magyarok a B-ben együtt szerepeltek szombaton, amikor a verseny már a Versailles-i kastély parkjában, látványos környezetben zajlott. A rendkívül hangulatosan kialakított versenyközpontban – ahol korábban a lovasok szerepeltek – 16 ezer néző befogadására alkalmas lelátókat építettek. A magyarok pénteken már megtapasztalhatták, milyen az, amikor hazaiak versenyeznek és szinte minden megmozdulásukat hangos tetszésnyilvánítás kíséri. A vasárnapi döntőre szinte hiánytalanul megtelt széksorok látványa és összhatása így már nem okozhatott meglepetést egyik női indulónknak sem.

Gulyás – aki a vívásban elért eredményével a második helyről kezdte a szombati versenyt – a lovaspályán két akadályt vert le, így a kiinduló 300-ból 14 pontot vontak le tőle, a bónuszvívásban egy ellenfelét legyőzve két pontot szerzett, a mobilmedencében rendezett 200 méteres úszásban pedig 2:10.39 perccel a második legjobb eredményt érte el, így második volt a kombinált szám előtt. A négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásban jó sorozatokat produkált, a távot jórészt egyedül, az élen tette meg. Az utolsó körben az élcsoport összezárt, szinte már kocogtak az elöl lévők, Gulyás, a francia Élodie Clouvel és a spanyol Laura Heredia pedig kéz a kézben ért célba. Gulyás a kombinált számban 12:06.06 perccel a 11. időt érte el úgy, hogy az utolsó 600-on már alig futott.

Nem lőttem nagyon jól magamhoz képest, de a többieket is megzavarta az, gondolom, hogy egy öttusaversenyen 15 ezer ember van. Elképesztő volt a hangulat, még soha nem versenyeztem így, hidegrázós élmény volt

– mondta a befutó után a Magyar Távirati Iroda által idézett Gulyás.

Guzi a csütörtöki vívásával 15. volt a kezdésnél, a lovaspályán nem hibázott, bónuszvívásban nem szerzett pontot, úszásban pedig kilencedik volt 2:16.93 perccel. A kombinált számnak tizedikként vágott neki, jó lövészetekkel és futással felzárkózott, végül pár méterrel Gulyásék csoportja mögött ért célba negyedikként. Az utolsó, összetett számban 11:20.80 perccel a második legjobb volt.

Martinek János szövetségi kapitány a látottak fényében úgy készült, mindkét versenyzőnkben benne lehet az olimpiai pontszerzés, szerencsés esetben még több is.

A finálé: búcsú a lovaktól, búcsú Párizstól

A döntőben Guzi Blanka lovagolt másodikként és időbüntetés nélkül, hiba nélkül teljesítve a tíz akadályból álló pályát Flamencu du Pestel nyergében a maximális 300 ponttal teljesítette. Gulyás 17.-ként következett, ekkor már két komoly bukáson túl volt a mezőny, a magyar újságírók pedig érezhetően ritkuló levegővétel mellett figyelték, miként alakul a köre Dicton de Vesquerie-t ülve. A hatos akadálynál ugyan érintették a lécet, az végül csak beremegett, nem esett le, így ezúttal hibátlan kört lovagolva 62,69 másodperc alatt, ugyancsak 300 pontot gyűjtve vastaps kíséretében ért célba.

Gulyás a második, Guzi a tizenkettedik helyről várhatta a folytatást. A bónuszvívásban utóbbi nem tudott nyerni, így nem volt esélye előrébb lépni. Alexandria 2022-es vb-ezüstérmese az utolsó előtti körben kötött be, az ellenfele a zsinórban négy győzelmet arató Elena Michelli volt. Az egyre szelesebb körülmények közepette kicsit ki kellett várnia a két versenyzőnek, a szél ugyanis részben megbontotta a pást fölé, minimális árnyék gyanánt felállított, felfújható tetőszerkezetet. Gulyás nem tudta meglepni olasz ellenfelét, aki így elég pontot gyűjtött ahhoz, hogy összetettben felugorjon az harmadik helyre.

Mindez pillanatnyilag azt eredményezte volna, hogy a hazai közönség által támogatott Clouvel 12 másodperces előnnyel kezdhetné a kombinált számot Gulyás, és további négy másodperccel Micheli előtt. Előtte azonban még egy utolsó úszás várt a mezőnyre 200 méteren.

Guzi az első futamban úszott a 15 ezer néző által körbeült laser-run pálya kastély felőli oldalába felállított 25 méteres medencében. 2:16.25-ös idejével harmadikként ért célba és így újabb 278 pontot gyűjtött. Gulyás az éllovas francia felett kettővel, a kettes pályán ugrott vízbe a harmadik hatos tagjaként. Talán Léon Marchand négy olimpiai aranyához nem szólt akkor üdvrivalgás a Paris La Défense Arénában egy hete, mint most, itt Versailles-ban Clouvelnek. 150 méternél még negyedikként fordult, aztán nagy hajrát nyitott, néhány pillanatra úgy tűnt, felúszik a vezető Clouvelre is, az utolsó 25 méternek a második helyről vágott neki, végül kilenc tizeddel lemaradt a futamelsőségről, Szong Min Szung és a francia mögött 2:12.44-es idővel csapott a célba. Az UTE-s így 286 ponttal gazdagodott, és megőrizte a második helyét összetettben.

A kombinált számnak tehát elsőként Clouvel, másodikként Gulyás, harmadikként Szong, negyedikként Micheli vághatott neki, míg az ötödik Csang Ming-ju már 44 másodperces hátránnyal készülődhetett a rajthoz. Guzi Blanka a hetedik legjobb úszóideje ellenére visszacsúszott egy pozíciót, a 13. helyről, 1 perc 6 másodperces hátrányból várhatta a lövészetből és az 5x600 méter futásból álló számot.

Rió ezüstérmese óriási iramot diktált az élen, szemmel láthatóan növelte az előnyét, ahogyan beért az első kör lövéshez. Ott azonban nem teljesített jól, a hibátlan kört lövő Gulyás megelőzte, és innen a magyar öttusázó futott az élen. A második kör végén is elsőként állt be lőni, mögötte Clouvel megint hibával kezdett. Gulyás is elrontott egyet, de hat lövésből megoldotta a feladatot, így maradt az élen. 35 éves riválisa minimálisan talán közelebb került, de Szong így is a nyakára ért, szinte egyszerre futottak ki a lőállásból, megkezdeni a harmadik kört. Hárman teljesen elszakadtak a mezőnytől, Elena Micheli már több mint fél perces lemaradásban iramodott utánuk.

Gulyás a harmadik kör végén is remekelt, tíz másodperc fölé nőtt az előnye, ahogyan a médiapáholy előtti egyenesben elfordult a két öldözője előtt. Clouvel valamelyest leszakította a dél-koreait, miközben azt figyelhettük, hogy Guzi Blanka feljön negyediknek, sőt, tisztes előnyre tesz szert Michelivel szemben. Gulyás 9:07.06-os részidővel ért a lőállásba. Francia riválisa két találatnál járt, amikor a magyar éllovasnak már hűlt helye sem volt ott, és megkezdte az utolsó kört. Lassan, de biztosan a két érem gondolatával is elkezdhettünk játszani, Guzi ugyanis az ötödik körben még közelebb került a koreaihoz...

Ez végül nem jött össze, nem úgy Gulyásnak az arany!

Guzi előtt is le a kalappal, aki a tizenharmadik helyről végül negyedikként futott be.

Ezzel a párizsi olimpia utolsó magyar érdekeltségű versenyszáma is lezárult, a játékoktól, és egyúttal a lovaglással kombinált öttusától Gulyás Michelle olimpiai aranyérmével búcsúzik a magyar csapat. A mieink hat arannyal, hét ezüsttel és hat bronzzal zárták a XXXIII. nyári játékokat.

És hogy mi a hab a tortán? Gulyás pontszáma (1461) világrekord lett, lovak hiányában, tekinthetjük úgy, örökös csúcs. Ha csak vissza nem fordul egyszer még az öttusa arról az útról, amire Tokió után terelődött, és amin Párizs után folytatja...

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Öttusa, nők, finálé

1. Gulyás Michelle (magyar) 1461 pont – világrekord

2. Élodie Clouvel (francia) 1452 pont

3. Szong Min Szung (dél-koreai) 1441 pont

4. Guzi Blanka (magyar) 1433 pont

(Borítókép: Az aranyérmes Gulyás Michelle 2024. augusztus 11-én. Fotó: Pierre-Philippe Marcou / AFP)