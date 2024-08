Nagyot lehetett kaszálni Márton Viviana aranyérmével

Népszerű volt a fogadók körében a vasárnap zárult párizsi olimpia, különösen a magyar érdekeltségű csapatsportokra fogadtak sokan – közölte a Szerencsejáték Zrt.

A magyar olimpiai csapat által megszerzett 19 érem beváltotta a fogadói reményeket, ugyanis az „Érmek száma – 18,5” fogadási lehetőség esetében a Tippmixen megtett tippek 95 százaléka várt legalább ennyi dobogós helyezést. Újdonságként az idei olimpián arra is lehetett fogadni, hogy a magyar küldöttség hányadik helyen zár az éremtáblázaton: itt azok a fogadók jártak jól, akik arra számítottak, hogy a magyarok a 11-15. hely között végeznek, a helyes tippet leadók 1,80-as nyereményszorzónak örülhettek.

A legnépszerűbbek a csapatsportok voltak a fogadók körében, különösen a női, illetve férfi kézilabda-válogatott találkozói. A női csapat számára a Svédország elleni, hosszabbításban eldőlt negyeddöntő jelentette a végállomást a tornán, a meccs végkimenetelére érkezett fogadások 27 százaléka döntetlenre tippelt a Tippmixen, és a helyes tippekhez akár 11,50-es nyereményszorzó is társulhatott.

A női válogatottal ellentétben a férfiak nem tudtak továbblépni csoportjukból – az erre vonatkozó fogadási lehetőségnél a tippek 58 százaléka bizonyult helyesnek, 1,75-ös nyitó és 1,25-ös záró odds mellett. A vízilabda csapatainkat is kiemelt érdeklődéssel figyelték az emberek, a férfiválogatott a negyedik, a női együttes pedig az ötödik helyen zárta az ötkarikás játékokat. A férfiak küzdelmét végül Szerbia nyerte – a hosszútávú fogadási lehetőség esetében a tippek alig egy százaléka számított címvédésre, a fogadói többség Varga Dénesék mellett tette le a voksát.

Fogadásszervezőként mindig különleges kihívás az olimpia, hiszen számos olyan sportágra és eseményre kell kínálunk oddsokat, amelyek alapesetben kevésbé kerülnek fókuszba, és a megbízható információkhoz való hozzájutás nehezebb. Idén ráadásul minden korábbi olimpiánál több lehetőségből válogathattak a fogadóink, és nagy hangsúlyt helyeztünk a magyar sportolók szereplésére

– mondta Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője. Hozzátette, hogy kiemelkedő nyereményszorzót biztosított Milák Kristóf 100 méteres pillangóúszásban elért aranyérme is, amely az egyik legnépszerűbb fogadási lehetőség volt ebben a speciális szegmensben, ráadásul nyertes tippnek is bizonyult.

Márton Viviana aranyérme többeknek is 2 milliót hozott

A Szerencsejáték Zrt. közleményéből az is kiderült, hogy a nagy meglepetésre tekvandóban aranyérmet szerző Márton Viviana sikerére 100-as odds mellett is érkeztek fogadások. Többen 20 ezer forintos tétre nyertek 2 millió forintot a Tippmixen, de még ezer forintos tétre is százezer forintos nyereményt jelentett a 18 éves magyar sportoló győzelme.

Egy fővárosi fogadó is bízott Márton Viviana sikerében, aki 8 500 forintos tét mellett több mint 3,8 millió forintos nyereményt jegyzett 4/9-es kombinációs tippsorával, mindezt úgy, hogy kötéstiltások és két hibás tipp is belefért számára a többmilliós nyeremény eléréséhez. Ráadásul ugyanezt a tippsort még 3/9-es kombinációban is játékba küldte, 7 000 forintos téttel, közel 1,2 millió forinttal tovább növelve a nyereményét. Egy hévizgyörki tippmixelőnek egy 5/7-es kombinációs tippsor jelentett összesen több mint 15,5 milliós nyereményt. Hússzor is játékba küldte olimpiai eseményekre építő szelvényét, egyenként 420 forintos téttel, végül hússzor 776 833 forintos nyereményt ünnepelhetett.