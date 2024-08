Veszprém olimpiai bajnokai eddig elkerülték egymást, de mostantól egy célért dolgozhatnak

Kiss Balázs szerint az, hogy még nem találkoztak, annak tudható be, hogy az úszók rengeteg időt töltenek edzéssel.

– mondta Kiss Balázs az SzPress Hírszolgálatnak, aki Veszprém első és 28 évig egyetlen olimpiai bajnoka volt.

Nagy tisztelettel beszélt Rasovszkyról, valamint Veszprém másik híres úszójáról, Betlehem Dávidról is, aki bronzérmet szerzett az olimpián.

Csak az elismerés hangján szólhatok Rasovszky Kristófról, akit a családja és az úszás mellett a Pannon Egyetem, tanulmányainak színhelye is Veszprémhez köt, de emelem kalapomat a szintén jó srác olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid előtt is. Őszinte és ezért is szeretetre méltó fiatalemberek, ami a szívükön, az a szájukon, jól nyilatkoznak, nem a földtől elrugaszkodott sportolókként