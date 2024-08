Élje át újra a párizsi olimpia összes magyar érmes szereplését – videó!

A magyar küldöttség hat aranyéremmel és összesen 19 medáliával zárta a vasárnap véget ért párizsi olimpiai játékokat. Most összegyűjtöttük olvasóinknak az összes magyar dobogós szereplést, hogy a videók megtekintésével újra tudják élni a legszebb pillanatokat.

Augusztus első napjáig kellett várni az első magyar aranyéremre, amikor is a 2023-as világbajnok Kós Hubert Párizsban is megnyerte a férfi 200 méteres hátúszás fináléját.

A következő két nap újabb magyar olimpiai bajnoki címeket hozott, előbb az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű férfi párbajtőrcsapat ért fel a csúcsra, majd a Tokióban 200 méteren aranyérmes Milák Kristóf 100-on lett első.

A férfi párbajtőrcsapat aranyérme

Milák Kristóf 100 méteres fináléja

Ezt követően közel egy hét telt el újabb siker nélkül, pénteken viszont remekül indult a nap: a Tokióban ezüstérmes, idén Dohában világbajnok Rasovszky Kristóf férfi 10 kilométeren nyert aranyat (ugyanitt Betlehem Dávid bronzot szerzett!), majd a nap végén egy ország vált tekvandófanatikussá Márton Viviana révén.

Kettős magyar dobogó nyílt vízi úszásban: Rasovszky-arany és Betlehem-bronz a Szajnában!

Márton Viviana történelmi tekvandóaranya

A zárónapon az öttusázó Gulyás Michelle remek és kiegyensúlyozott teljesítménnyel gyűjtötte be a magyar csapat utolsó érmét, ami ráadásként a legfényesebbre sikerült.

Ezüstérmesek

Milák az aranya előtt egy ezüstöt is szerzett, a 200 méteres finálé hajrája még nem sikerült számára olyan jól, mint pár nappal később a 100-as.

Milák Kristóf ezüstérme a férfi 200 méteres pillangóúszás fináléjában

Férfi kardozóinknak egyéniben nem sok sikerélményük volt, az egyéniben háromszoros címvédő Szilágyi Áron rögvest az első meccsén kikapott például, de csapatban a fináléig eljutott a Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron négyes.

A döntőben maradt alul a férfi kardcsapat

Míg az első ezüstre órákon belül érkezett a második, a harmadikra négy napot kellett várni, az egyetlen atlétikai érmünket Halász Bence remek kalapácsvetéseinek köszönhettük.

Halász Bence olimpiai ezüstérmes, teljessé vált az éremkollekciója

Az igazi dömping viszont pénteken és szombaton érkezett el a kajak-kenu viadalokon: a női és a férfi kajak kettes is második lett, és a férfi és a női egyéni számban is érkezett még egy-egy ezüst. Sőt, a női párosoknál (drámai várakozás után) és a férfi egyeseknél még egy bronzunk is lett ugyanitt!

Drámai várakozás után hivatalos: Csipes és Gazsó ezüst-, Pupp és Fojt bronzérmes az olimpián

Nádas Bence és Tótka Sándor ezüstje a férfi K–2 500 méteren

Csipes Tamara olimpiai ezüstérmes 500 méteren

Varga Ádám hatalmas hajrával ezüstérmes, Kopasz Bálint bronzérmes 1000 méteren

Bronzérmes

Július 27-én született meg az első érmünk, Muhari Eszternek köszönhetően, aki a női párbajtőrvívás egyéni versenyében szerzett bronzot.

Muhari Eszter szerezte meg az első magyar érmet Párizsban

Major Veronika nagyszerű teljesítménnyel, a döntő közben szétlövést is nyerve bronzérmet szerzett a női sportpisztolyban.

A kajak-kenu csapat bronzérmei közül pedig még egyet nem részleteztünk, a Csipes Tamara, Fojt Sára, Gazsó Alida Dóra, Pupp Noémi női négyes is dobogós lett.

Bronzérmes lett a női K–4-es egység

A magyar éremszerzők Párizsban

Aranyérmes: Kós Hubert (úszás, férfi 200 méter hát), férfi párbajtőrcsapat (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely), Milák Kristóf (úszás, férfi 100 m pillangó), Rasovszky Kristóf (úszás, férfi 10 km nyíltvízi), Márton Viviana (női tekvandó, váltósúly), Gulyás Michelle (öttusa)

(Borítókép: Az aranyérmes Márton Viviana a Bajnokok Parkjában 2024. augusztus 10-én. Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP)