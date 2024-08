Gulyás Michelle párizsi győzelme megizzasztotta az olimpiai ezüstérmes szemét

A Magyar Öttusa Szövetség párizsi olimpiát lezáró sajtótájékoztatóján mind a négy olimpikon, köztük az aranyérmes Gulyás Michelle, valamint a szövetségi elnök, a Sydney-ben olimpiai ezüstérmes Balogh Gábor is jelen volt. A szövetségi elnök a sportág és a magyar sportolók szempontjából is értékelte a évet, aminek végén azt a konklúziót vonta le: 2024 bizony az öttusa éve.

Kedd délelőtt, a budai várban, szeles időjárás közepette megtartották a Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) olimpiát lezáró sajtótájékoztatóját. A rendezvényen Gulyás Michelle olimpiai bajnokunk mellett ott volt a csapat további három tagja: a negyedik helyezett Guzi Blanka, valamint a férfiaknál 10. helyezett Szép Balázs és a 13. helyezett – júliusban a kínai világbajnokságon aranyérmes – Bőhm Csaba.

A szövetség elnöke, az egykori öttusázó világbajnok és olimpiai ezüstérmes Balogh Gábor dicsérő szavakkal illette mind a négy versenyző remek teljesítményét, valamint kiemelte, hogy

2024 az öttusa éve volt.

Balogh megemlítette az idei év sikereit, külön kitérve természetesen Gulyás Michelle egyéni győzelmére a párizsi játékok vasárnapi zárónapján. Ez az aranyérem a magyar csapat hatodik elsősége volt az olimpián, míg a honi öttusa történetében a tizedik olimpiai aranyérmet jelentette.

Balogh Gábor kijelentette: Gulyás Michelle olimpiai teljesítménye méltó lezárása volt az öttusa százhúsz éves lovas múltjának, hisz a párizsi ötkarikás játékok után a sportág könnyes búcsút vesz lovaglástól, amelynek helyét ezután az akadályverseny veszi át. Balogh hangsúlyozta, hogy Gulyás világcsúcsát – amely 1461 pontot jelentett az olimpiai aranyérem megszerzéséhez – immár senki nem döntheti meg, az örök rekord marad.

Személyes érzéseiről is beszámolt az olimpiai győzelemmel kapcsolatban. A MÖSZ elnöke elmondta: Gulyás Michelle győzelme átértékelte benne saját olimpiai ezüstérmét is, amit egyébként a sajtótájékoztatóra is magával hozott.

Balogh Gábor elmesélte azt is, hogy Gulyás Michelle döntőben nyújtott teljesítménye könnyekre fakasztotta, miközben ezt látva mellette lévő kislánya azt kérdezte meg tőle: miért izzad a szeméből valamit?

Nem maradt értékelés és dicséret nélkül Guzi Blanka szereplése sem, aki a döntőben a 17. helyről indult neki a kombinált számnak, és végül negyedikként ért célba a versailles-i kastélyparkban rendezett öttusaviadalon.

Guzi Blanka elmondta, hogy jó szájízzel tért haza Párizsból. Bár érem nélkül maradt, mégis sokat nyert az olimpián. Hozzátette, hogy

négy év múlva, Los Angelesből már mindenképpen olimpiai éremmel szeretne visszatérni Magyarországra.

Dicséretet érdemelt Bőhm Csaba és Szép Balázs is, akik idei diadalaiktól – így a világbajnoki első és második helyezéstől – elmaradtak ugyan az olimpián, de mégis tisztességesen helytálltak a francia fővárosban. Bőhm Csaba a 13., Szép Balázs a 10. helyet szerezte meg a férfiak versenyében.

Kimondható, hogy a magyar öttusasport soha ilyen eredményes évet nem tudhatott a magáénak, mint a 2024-es

– értékelt Balogh Gábor.

Az elnök ugyanakkor kiemelte, hogy a sportág fejlődése nem áll meg, és a szövetség kidolgozott szakmai koncepcióval készül az új versenyszám, az akadálysport bevezetésére. Az átállást már szeptembertől megkezdik, de a fiatalabb korosztályhoz tartozók már eddig is gyakorolhattak, sőt versenyezhettek az új formátumban.

A sajtó részéről érkezett kérdések előtt a szövetségi elnök érdeklődésére Gulyás Michelle, a sportág tizedik magyar olimpiai bajnoka röviden elmondta: még nem tudatosult benne teljesen az ötkarikás siker, de büszke nemcsak magára, hanem az egész csapatra is. Bajnokunk hangsúlyozta, hogy tudatosan készült a párizsi megméretésre, videós elemzéseket nézett a riválisok vívásáról, hogy minél többet tudjon meg az ellenfelek mozdulatairól.

Minden ellenfélre megvolt a recept, hogy mi a taktika, amikor felállok arra az egy percre. Az az egy tus nagyon értékes.

A végén mégis úgy alakult, hogy egyszer sem az edzővel előre megbeszélt stratégiát alkalmazta, csak az ellenfél mozgására fókuszált. Valamint hozzátette, pszichológus is segítségére szokott lenni, nem csak az olimpia apropóján, hanem minden más versenyen, hiszen mindig hasznos tanácsokat kap.

Guylás Michelle elárulta, hogy maga sem tudta még saját teljesítményét fejben teljesen összerakni, sőt még vissza sem nézte az egész versenyzését, annak rövid részletein pedig rendre elsírja magát, ami erősen gátat szab mindenféle szakmai elemzésnek.

Még nem vettem rá érzelmileg magam, hogy az egész versenyt visszanézzem, de ha egyszer megteszem majd, akkor újra várom a kérdéseket.

(Index/MTI)

(Borítókép: Balogh Gábor és Gulyás Michelle a Magyar Öttusa Szövetség olimpia értékelő sajtótájékoztatóján. Fotó: Szollár Zsófi / Index)