A magyar csapat felülteljesítette elvárásainkat Párizsban

A magyar küldöttség hat arannyal, hét ezüsttel és hat bronzzal zárta a párizsi olimpiát, ezzel az éremtábla 14. helyén végzett. De most ez felül- vagy alulteljesítés? Esetleg ez a realitás?

Nem indult magasról a mérce, hiszen novemberben még két magyar arannyal számolt a statisztikai elemzésekkel foglalkozó Gracenote, de ahogy közeledett a viadal, egyre szebbé váltak az előrejelzések. Februárban már három, áprilisban öt, a játékok előtt pedig hét aranyat prognosztizáltak.

5 aranyat és 18 érmet vártunk, olvasóink 5–6 aranyra és 10–15 medáliára tippeltek

Ennél a mi jóslatunk azért visszafogottabb lett, hiszen 12 szerkesztő várakozásainak az átlaga 5,42 aranyra, 5,92 ezüstre és telibe 7 bronzra jött ki, vagyis kerekítve 5 arany, 6 ezüst és 7 bronz, így pedig 18 érem volt az a teljesítmény, amit vártunk a magyar csapattól.

Véleményünkben olvasóink is osztoztak, az 5–6 arany (5136) nyerte az olimpia előtti szavazást, ezt a legfeljebb 4-ig jutunk (3351) követte, és csak ez után jött a 7–9 első hely (2220), valamint a legalább 10 olimpiai bajnoki cím (1099).

Ami az érmeket illeti, a 10–15 magasan kiemelkedett (8848), ezt a 10 alatti mennyiség (4951) követte, majd a 16–20 (3801), a 21–25 (1136) és a 26 felett (740) jött sorban.

Ha csak ezt nézzük, a 6 arany és a 19 érem egyaránt kisebb-nagyobb felülteljesítés, még ha a tokiói 20-as mennyiség végül nem is jött össze.

De hol teljesítettünk felül, és hol alul?

A kajak-kenu kakukktojásként viselkedik, hiszen a megszerzett 7 érem megegyezik a 19. helyen záró Írország (4, 0, 3) termésével, de viszonyításképpen azt is mondhatnánk, hogy a 85 milliós Törökországot (0, 3, 5) csak ezzel a szakággal vertük volna (0, 4, 3).

Ugyanakkor azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 48 év után fordult elő ismét olyan, hogy az olimpiai egységünk arany nélkül zár. Így tehát az érmeket tekintve felül-, az aranyakat t ekintve (2-3-at vártunk) viszont jócskán alulteljesített az egység.

Ezzel az úszás volt a legsikeresebb sportágunk, hiszen az öt éremből három is arany lett (3, 1, 1). Kós Hubert tavalyi vb-címe után az olimpián is igazolta a várakozásokat férfi 200 háton, Milák Kristóf esetében előre aláírtuk volna az egy arany, egy ezüst produkciót, igaz, a többség inkább fő számában, 200-on várta a fényesebb medáliát, de hát igazából ez senkit sem zavart. Abban is reménykedtünk, hogy nyílt vízen lesz érmünk Betlehem Dávidtól vagy Rasovszky Kristóftól, végül mindketten nyertek, előbbi bronzot, utóbbi aranyat.

A vívás helyzete is érdekes, minden éremből egy született (1, 1, 1), ami persze nem rossz, de egy háromszoros címvédő Szilágyi Áronnal felvértezett férfi kard szakág (a csapat világbajnokként érkezett), és a női kardcsapat (amely ugyancsak világbajnok volt tavaly) miatt ennél azért összességében többet vártunk.

Öttusában volt éremreményünk, leginkább az idén egyéniben és csapatban is világbajnok Bőhm Csaba, az egyéniben ezüstöt is nyerő Szép Balázs, vagy az ugyancsak vb-ezüstös és csapatban világbajnok Guzi Blanka révén. Nekik ezúttal nem jött össze az újabb érem, a keretbe még bekerülő Gulyás Michelle viszont rögvest aranyat nyert (1, 0, 0), amivel teljessé tette a magyar küldöttség termését. Atlétikában Halász Bence volt „az esélyünk”, ez őt nem nyomta össze, az arannyal felérő ezüstöt hozta haza (0, 1, 0).

Amitől többet reméltünk

Vízilabdában olimpiai rekorderként bizakodtunk, hogy tavalyi világbajnok férficsapatunk újra csodát művel, az elődöntőben szoros meccsen, a bronzmeccsen ötméteresekkel maradtunk alul, így érem nélkül a 4. helyen zártunk, a hölgyek pedig ötödikek lettek.

A negyedik hely talán a legfájdalmasabb egy olimpikon szempontjából, hiszen éppenhogy lemarad az éremről, ez Vas Kata Blanka (kerékpár, női mezőnyverseny) és Németh Nándor (úszás, férfi 100 gyors) esetében is gyakorlatilag csak célfotón múlt, de itt végzett a Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenu kettes, a kerékpáros Valter Attila, az öttusázó Guzi Blanka, a 10 kilométeren bronzérmes Betlehem Dávid (1500 gyorson), a vitorlázó Vadnai Jonatán és a vívó Andrásfi Tibor is.

Világbajnok birkózóink közül Losonczi Dávid és Muszukajev Iszmail is az ötödik lett, kézilabdázóink közül a hölgyek a 6. helyen végeztek, az urak a csoportkörben véreztek el.

Amit valószínűleg senki sem várt

Voltak olyan sportágak, ahol reménykedtünk egy-egy kiemelkedő szereplésben, vitorlázásban Érdi Mária egy sérülés miatt veszítette el érdemi esélyét a sikerre, illetve a küzdősportok képviselői közül bíztunk aranyban, azt viszont nyugodtan leírhatjuk, hogy a tekvandó senkinél nem szerepelt itt.

De ahogyan minden olimpián van egy-két fájdalmas meglepetés (lásd feljebb néhány példát, de talán leginkább a kajak-kenu aranymentességét), akad egy-egy nagyon kellemes pozitív is.

És bár utóbbira pályázhatna (most a teljesség nélkül) a sportlövő Major Veronika vagy a már említett Gulyás Michelle is, az olimpia új sztorija számunkra alighanem Márton Viviana tekvandóaranya volt.

Érmek a 2024-es olimpián

Ország Arany Ezüst Bronz Σ Összesen 1. Egyesült Államok 40 44 42 126 2. Kína 40 27 24 91 3. Japán 20 12 13 45 4. Ausztrália 18 19 16 53 5. Franciaország 16 26 22 64 6. Hollandia 15 7 12 34 7. Nagy-Britannia 14 22 29 65 8. Koreai Köztársaság 13 9 10 32 9. Olaszország 12 13 15 40 10. Németország 12 13 8 33 11. Új-Zéland 10 7 3 20 12. Kanada 9 7 11 27 13. Üzbegisztán 8 2 3 13 14. Magyarország 6 7 6 19 15. Spanyolország 5 4 9 18 16. Svédország 4 4 3 11 17. Kenya 4 2 5 11 18. Norvégia 4 1 3 8 19. Írország 4 0 3 7 20. Brazília 3 7 10 20

A teljes rangsort itt böngészheti át!

(Borítókép: Gulyás Michelle ünnepli aranyérmét a Versailles-i kastélyban 2024. augusztus 11-én, Franciaországban. Fotó: Buda Mendes / Getty Images)