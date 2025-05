Az Országgyűlés megszavazta a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának sporttörvény-módosítási javaslatát, amely az edzői életjáradék ügyét is érinti.

Ez alapján ha a sportoló a sportvilágesemény előtt nem jelölte meg az őt felkészítő szakembert, akkor ezt az elmaradást a sportot felügyelő miniszter egy közigazgatási eljárás keretében egy éven belül pótolhatja.

A nyári olimpiai játékok után a legnagyobb visszhangot kiváltó ügyet az okozta, hogy az aktuális jogszabályi háttér érvénybe lépése óta először fordult elő, hogy egy sportoló nem jelölte meg hivatalos formában az őt felkészítő szakembert, aminek következtében a sportoló eredményei után nem lehetett odaítélni az edzői életjáradékot.

Schmidt Ádám javaslatára a sportirányítás kezdeményezte a sporttörvény módosítását, amelyet az Országgyűlés elfogadott, így ennek köszönhetően a párizsi játékok után kialakult helyzet is megnyugtató módon rendeződhet. Schmidt Ádám személyesen közölte a hírt az ügyben érintett Virth Balázs úszóedzővel, akiről ha a közigazgatási eljárás során megállapítást nyer, hogy Milák Kristóf az ő segítségével készült fel a párizsi olimpiára, a sportot felügyelő miniszter pótolhatja a sportoló hiányzó nyilatkozatát, így Virth Balázs jogosulttá válhat az életjáradékra

– tájékoztatta a sportállamtitkárság az MTI-t.

„Már az olimpia után is jeleztük, hogy be kell avatkoznunk annak érdekében, hogy senkivel ne fordulhasson elő hasonló eset. Nagyon örülök, hogy az Országgyűlés támogatta a módosító javaslatunkat. Természetesen a jövőben is a sportoló jelölheti meg az edzőjét, azonban ha ezt elmulasztja, akkor a törvénymódosítás értelmében a mindenkori sportpolitikáért felelős miniszter egy közigazgatási eljárás keretében jelölheti ki azt a szakembert, aki felkészítette a sportolót” – hangsúlyozta a sportállamtitkár.

Schmidt Ádám kiemelte, bízik abban, hogy az elfogadott törvénymódosításnak köszönhetően elkerülhetők lesznek az edzőket hátrányosan érintő, méltánytalan helyzetek.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani államtitkár úrnak és mindenkinek, aki az ügyben segített, hogy megoldást találtak a problémára

– reagált a hírre Virth Balázs az MTI alapján.