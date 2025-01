Kiütötte ellenfelét a háromszoros dartsvilágbajnok, elsőként jutott a vb fináléjába

Az első elődöntőt a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen, valamint Chris Dobey vívta. Előbbi a vb alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtó Callan Rydzt búcsúztatta 5–3-mal a negyeddöntőben, utóbbi pedig a 2021-es győztest, a közönségkedvenc Gerwyn Price-t verte meg hasonló arányban némi meglepetésre.

Nem tétovázott sokat van Gerwen, az első három nyilával 180-at dobott, amire Dobey a harmadik legben tudott válaszolni – addigra viszont kétleges előnye volt a hollandnak. Végül a holland 1–3-ra, könnyedén húzta be az első szettet, ezzel elvéve ellenfele kezdését. A második játszmában Dobey 2–2-re felzárkózott, döntő leg következett. Van Gerwen nem dobta a tömeget, minden esélyt megadott ellenfelének ahhoz, hogy szépítsen: Dobey egy dupla 20-as szektorral kiszállhatott volna, de mindhárom nyilát elhibázta, a holland viszont nem rontotta el a 74-et, így 0–2-es fórral vonulhatott pihenőre. Hiába volt az angol jóval magasabb átlagon, gyenge kiszállózása nehéz helyzetbe hozta.

A szünetről viszont összeszedetten tért vissza Dobey, saját kezdését behúzta, majd egy 170-es kiszállóval brékelt (ez volt a negyedik hasonló kiszálló a tornán), és az utolsó gémet is behúzta, így 3–0-ra nyerte a pörgös szettet, és módosította 1–2-re az állást. A holland viszont gyorsan sebességet váltott, hibátlanul hozta a következő játszmát és visszállította kétszettes előnyét.

Az ötödik és a hatodik szettben is csak villanás jutott Dobey-nak, van Gerwen előbb 1–3-mal, majd 2–3-mal hozta el a gémet és már 1–5-re vezetett az angol ellen. Csupán egyetlen szettgyőzelemre volt a vb döntőtől – és nem úgy tűnt, mintha veszélyben forogna.

Nem is történt meglepetés, behúzta a hetedik játszmát is, 1–6-ra megnyerte a meccset és jutott be elsőként a döntőbe, pályafutása során pedig hetedjére.

A második elődöntőben, 22.20-kor színpadra lép a 17 éves dartszseni, Luke Littler, valamint a tornán fantasztikusan teljesítő Stephen Bunting.

A darts legnagyobb sztárjaival a magyar közönség is találkozhat szeptember 19-21. között a Hungarian Darts Trophy következő versenyén.

A PDC-dartsvilágbajnokság elődöntői:

Chris Dobey (angol, 15., 94.77) – Michael van Gerwen (holland, 3., 98.84) 1–6