103 éves korában meghalt a magyar tornasport legsikeresebb alakja, Keleti Ágnes. A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett ötszörös olimpiai bajnok magyar tornász halálhíre után több közéleti személy és politikus is Keleti életútja előtt tisztelgett, vagy megható sorokkal emlékezett. Többek között lerótta kegyeletét Magyar Péter, Deutsch Tamás és Vitályos Eszter is.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2025. január másodikán, 103 évesen meghalt Keleti Ágnes, a Nemzet Sportolója, Budapest díszpolgára, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság érdeméremének tulajdonosa, 2019. április 13. óta haláláig a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka. Az összesen tíz olimpiai érmet – öt aranyat, három ezüstöt és két bronzot – szerző, világbajnok, negyvenhatszoros magyar bajnok sportembert a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Tornaszövetség saját halottjának tekinti.

„Gyászol a magyar és a nemzetközi sporttársadalom! 103 évesen elhunyt az ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes. Ő volt a legidősebb olimpiai aranyérmes a világon. Munkásságát számos díjjal ismerték el. Életéről könyv és film készült” – kezdi bejegyzését a Magyar Torna Szövetség.

Keleti Ágnes saját példájával mindenkit könnyen megnyert a sportnak, a sportolásnak, a tornának. A hazai sport messze földön ismert ikonja többek között MOB-érdemérem tulajdonosa volt, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett legenda, Prima Primissima díjat is átvehetett, és Budapest díszpolgára volt, valamint a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületébe is beválasztották

– áll a Facebookon közzétett posztban, amely a tornász legfontosabb elismeréseit és sporteredményeit is felsorolja.

Politikusok sora búcsúzik

A sportági szövetség megemlékezése mellett több közéleti személy és politikus is klaviatúrát ragadott, és elismerő szavakkal tisztelegtek az elhunyt legenda életpályája előtt.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter rövid posztjában azt írta, mindent köszön „Ági néninek”.

Isten nyugosztalja Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnokot, aki 103 éves korával a világ legidősebb olimpiai bajnoka volt és 10 olimpiai érmével a legeredményesebb női olimpikonunk is. Mindent köszönünk, Ági néni!

– emlékezett meg az elhunytról Magyar Péter.

Hozzá hasonlóan a Fidesz Európai Parlamenti képviselője, Deutsch Tamás is rövid poszttal búcsúzott, melyhez egy, a Maccabi Európa Játékok megnyitóján készült fotót csatolt, így adózva Keleti emléke előtt.

A sportkedvelő Orbán Viktor szintén lerótta kegyeletét Facebook-oldalán.

103 éves korában meghalt Keleti Ágnes ötszörös olimpiai aranyérmes tornász, a Nemzet Sportolója, a világ valaha élt legidősebb olimpiai bajnoka. Nyugodjék békében!

– áll a miniszterelnök közösségi oldalán közzétett, „Köszönünk mindent! Isten önnel!” felirattal ellátott képe alatt.

„Írhatnám, hogy nagy túlélő volt, de ez így nem lenne pontos”

Ezzel szemben Gyurcsány Ferenc némileg hosszabban köszönt el az olimpiai bajnoktól, aki szerinte nem csak mint sportoló, de mint ember is példaértékű volt, kitartását és elszántságát pedig ma is követendő értéknek tartja.

„Szeretettel gondolok a most elment Keleti Ágnesre, Magyarország valaha volt egyik legeredményesebb sportolójára. A megtörhetetlen törékeny asszonyra, a bátor nőre, aki, mint egy interjúban mondta, úgy szerzett öt olimpiai aranyat, hogy valójában nem érdekelték az érmek.”

Írhatnám, hogy nagy túlélő volt, de ez így nem lenne pontos. Mert nem csak túl akarta élni a borzalmakat, a nehézségeket, a huszadik század egymást követő drámáit, hanem ura akart és végül tudott lenni saját életének. Nagyszerű asszony ment el. A biztatás mély nyomát hagyta maga után. Hogy csinálni kell. Ahogy ő is tette

– áll a Facebook-posztban.

Vitályos Eszter kormányszóvivő is hasonló gondolatokkal adózott az emléke előtt, de Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is őszinte részvétét fejezte ki Keleti Ágnes halála kapcsán,

Élete, kitartása, küzdeni akarása példa, mindannyiunk előtt! Nyugodj békében, Ági néni!

– írta Vitályos a Facebookon.

Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő posztjában kiemelte, a világ legidősebb olimpiai bajnokaként Keleti Ágnes néhány nap múlva, január 9-én ünnepelte volna a 104. születésnapját. „Nyugodjék békében, Ági néni!” – búcsúzott Szabó.

A bátorság, a kitartás, az egészség és a derű bajnoka

Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely szerint Keleti Ágnes sporteredményei mellett „a bátorság, a kitartás, az egészség és a derű bajnoka” volt.

Egyike volt a XX. század azon tanúinak, akiket eleinte a származása miatt nem engedtek kibontakozni. Álnéven bujkálva élte túl a holokausztot és már a húszas évei végén jutott ki az első olimpiájára, hogy a következő években olyan eredményeket érjen el, amelyek azóta is páratlanok Magyarországon. Ő minden idők legsikeresebb magyar sportolónője, de még ennél is sokkal több: a bátorság, a kitartás, az egészség és a derű bajnoka

– írta a főpolgármester.

A budapesti politikusok közül a fideszes Szentkirályi Alexandra is megosztotta gondolatait a tornász emléke előtt tisztelegve. A politikus kiemelte, Keleti Ágnes „életszeretete, kitartása, humora sosem hagyta el, a legsötétebb időket is túlélte, a legnehezebb próbatételeket is kiállta”.

Köszönök, köszönünk mindent Ági néni!

– búcsúzott.

Magyarország köztársasági elnöke, Sulyok Tamás az egész nemzet nevében mondott köszönetet, és köszönt el az ötszörös olimpiai bajnoktól.

Elment a Bajnok. Az egész nemzet nevében búcsúzom Keleti Ágnestől, és osztozom a család és a sportág fájdalmában.Isten nyugosztalja!

– áll Sulyok bejegyzésében.

(Borítókép: Keleti Ágnes 2016. február 7-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)