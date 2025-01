A világbajnok sztár szerint Révész Bulcsú lehet a következő Luke Littler

Nagy meglepetésre simán, 6–0-ra nyert Révész Bulcsú az egykori sznúkervilágbajnok, Shaun Murphy ellen a Budapest Snooker Mastersen. Az angol játékost a balszerencse is üldözte a találkozó közben, nagyon bánta, hogy nem tudott méltó ellenfele lenni a magyar játékosnak. A másik mérkőzésen Barry Hawkins találkozott Neil Robertsonnal, az előbbi pedig csak egy frémet veszítve be is húzta az összecsapást, ráadásul a találkozót egy hihetetlen 147-es maximummal fejezte be.