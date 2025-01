Olimpiai hőseink az Operaházban, elkezdődött az Év Sportolója Gála

Cikkünk folyamatosan frissül!

Immár harmadik alkalommal rendezik meg az Operaházban a Magyar Sportújságíró Szövetség által életre hívott Év Sportolója Gálát. A 67. Év Sportolója Gálára a jelölt sportolókon, olimpiai bajnokokon kívül több, korábban a sport világából ismert név kapott meghívást, így Antonín Panenka Eb-győztes csehszlovák válogatott labdarúgó, és Eberhard Gienger olimpiai bronzérmes, világbajnok és háromszoros Európa-bajnok tornász is a sztárvendégek között foglalt helyet.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke korábban megjegyezte, a szövetségnek 7-800 közötti létszámából 541-en szavaztak – először lépték át a félezer voksot –, ez is jól mutatja, hogy a szakmának is fontos az ügy, ennyi szakértő véleményéből jön ki a végeredmény.

Az már a gála előtt kiderült, hogy az MSÚSZ életműdíját Bölöni László kapta. A hivatalos program 20 órakor kezdődött, Kovács István négy korábbi győztes társaságában, majd a két műsorvezető, Csisztu Zsuzsa és Molnár Mátyás köszöntötte a sportolókat, nézőket. A díszvendégek, közjogi méltóságok külön üdvözlése után színpadra hívták a kategóriák három-három jelöltjeit, így az első között érkezett a színpadra többek között Golovin Vlagyimir, női kéziválogatottunk szövetségi kapitánya is.

rövidesen az is kiderült, hogy Milák Kristóf nem jött el az eseményre, a másik két, Év férfi sportolója kategória jelöltje, Kós Hubert és Rakovszky Kristóf igen.

Az első hosszabb beszédet Szöllősi György tartotta, majd jött az első díjátadás, méghozzá az Év fogyatékos férfi sportolója kategóriában. Az elismerést Kiss Péter Pál kapta, a két díjátadó pedig Kökény Bea és Imre Géza voltak. Kiss Péter Pál ötödik alkalommal érdemelte ki a díjat, tavaly paralimpiai csúccsal aranyérmet szerzett a párizsi paralimpián, ezzel címet védett férfi KL1 200 méteren.

Nagyon szépen köszönöm, hogy jubileumi ötödik alkalommal vehetem át ezt a díjat. Köszönöm a sportújságíróknak, hogy ismét nekem szavazták ezt az elismerést, valamint gratulálok a többi jelöltnek. Hálás vagyok a Kajak-kenu Szövetségnek, és szeretném a magyar szurkolóknak megköszönni a támogatást, valamint az edzőmnek, aki felkészített ebben a nehéz évben is, és külön köszönet a családomnak

– mondta szűkszavúan Kiss Péter Pál. Ezt követően az Év közösségi sporteseményét díjazták, az elismerést pedig a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája kapta.

A harmadik kategória az Év edzője volt, a győztesnek járó serleget Sterbenz Tamás és Mocsai Lajos adta át. Az Év edzője díjat Golovin Vlagyimir, női kéziválogatottunk kapitánya kapta, aki Eb-bronzot nyert csapatával Bécsben.

Nem is tudom mit mondjak, megfogtak ezzel a díjjal, hatalmas utat jártunk be idáig. Mondták, hogy készüljek valami szöveggel, de mindent elfelejtettem. Köszönöm azt a rengeteg szavazatot, amit kaptam, de biztos vagyok benne, hogy minimális különbséggel győztem. A két úriember a TF-en tanított és segített engem, valamint az elmúlt évtizedekben kapott segítség azt eredményezte, hogy idáig eljussak. De hozzá kell tennem, rengeteg edző dolgozik nap mint nap, akik nem tudnak itt lenni, így azt kérem, hogy ez a taps most minden edzőnek szóljon. Köszönöm!