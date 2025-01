Érdekes hasonlattal élt a MOB elnöke, miután nagy megtiszteltetés érte őt

„Gyulay Zsolt 1976-ban kezdett el kajakozni a Váci Hajó Sport Egyesületben. Versenyzőként megannyi korosztályos bajnoki, majd felnőtt bajnoki címet követően 1988-ban ért fel sportolói pályafutása csúcsára, és nyert a kajak egyesek 500 és a kajak négyesek 1000 méteres versenyszámában olimpiai bajnoki címet. Aktív sportoló évei után sportvezetőként, sportdiplomataként is sokszínű, gazdag az életútja: korábban többek között sportága országos elnökségének tagja, ma a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottságnak tagja, alelnöke, majd 2022-től elnöke. Ugyanakkor nem feledte el szülő-, s egykori nevelővárosát sem, hiszen a Karakán SE vezetőjeként gyakran találkozhatunk vele Vácon is” – hangzott el a méltatásban.

Gyulay Zsolt a díj mellett azt is megköszönte, hogy a város ilyen példásan támogatja a helyi sportéletet, írja az MTI.

Kérem, hogy továbbra is támogassák a sportot, mert az még mindig az egyik legjobb kiugrási lehetőség, és aki sportol, ha olimpiai bajnok talán nem is, de egy talpraesett, a civil életben is a helyét megálló ember lesz