A magyar muaythai-élet színe-java látogatott el hétvégén az Újpesti Torna Egylet Megyeri úti judocsarnokába, ahol klubszínektől függetlenül többszáz sportszerelmes gyűlt össze jótékony céllal. Ezúttal azért, hogy a korábbi kiváló vízilabdázó, Drávucz Rita kislányának, Flórának rehabilitációját és alapítványát támogassák. Az egyik leggyakoribb örökletes, perifériás neuropátiával, a Charcot-Marie-Tooth rendellenességgel küzdő kislány nyáron komplex műtéten esett át a tengerentúlon.

„Szerettük volna ismét bebizonyítani, a muaythai-közösségben micsoda erő lakozik. Ez a második ilyen rendezvényünk, amikor 47 meneten keresztül jótékony céllal bunyózunk. A mai fő célunk Flóra és az ő alapítványának támogatása a nevezésekből befolyt teljes összeggel” – mondta a főszervező, Ales Attila.

Olyan sportolók álltak a kezdeményezés mellé, mint Székely Anna, Bereczki Dominik, Birics Tamás, Kurdy István, Nagy Krisztofer vagy Nyári László. A sportolók mellett pedig a Hajós István által alapított Egy Lépéssel Több Alapítvány is támogatta a jótékonysági akciót.

„Hagyományteremtő rendezvényen vagyunk, amihez örömmel csatlakoztunk – fogalmazott a Career Brand Management közleménye szerint a helyszínen Hajós István. – Sokan tudják rólam, hogy Ferencváros-szurkoló vagyok, de ilyen esetekben nagy örömmel jövök az Újpest lila-fehér stadionjához is, mert azt gondolom, ez felülírja ezeket a dolgokat. Amikor segíteni kell, klubszínektől függetlenül jó összefogni. Ezt látom most is, számos Fradi-drukker van jelen most is. Külön örülök, hogy ezúton is meg tudjuk azt mutatni, hogy amikor egy jó ügy a cél, a magyar emberek igenis egységet tudnak alkotni.”

A jótékonysági sparringgála ezúttal is több száz érdeklődött mozgatott meg. Az érdeklődők száma még a világ- és Európa-bajnok korábbi vízlabdázót, Drávucz Ritát is meghatotta.

„Hihetetlen volt látni, ahogy hömpölygött be a tömeg. Azt tapasztalom, nagyon össze- és kitartó a magyar muaythai-közösség. Sokan vidékről jöttek fel, hajnalban keltek, hogy itt lehessenek és segíthessenek. Fantasztikus érzés, hiszen értünk vannak itt, nem lehetünk elég hálásak Attilának és családjának, az önkénteseknek és a résztvevőknek, hogy itt vannak” – fogalmazott Flóra édesanyja, aki szerint a műtéteket követő rehabilitációban legalább olyan fontos, hogy élményeket tudjanak gyűjteni, mint maga az elvégzendő munka.

„Ilyen szempontból is jól kezdjük az évet ezzel a rendezvénnyel, hiszen egy fantasztikus energiabomba részesei lehetünk, amit magunkkal viszünk egész életünkre” – mondta Drávucz Rita.