Ritka betegsége miatt kell visszavonuljon az ifjúsági olimpiai bajnok

Gerincvelő-problémák miatt befejezi versenyzői pályafutását Balázs Krisztián ifjúsági olimpiai bajnok tornász – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

„Nem volt egyszerű ezzel szembesülni, és elfogadni az orvosok döntését, de az ilyen szintű gerincvelő-probléma nem játék” – idézte a Magyar Távirati Iroda a visszavonulását hétfőn bejelentő Balázs Krisztián ifjúsági olimpiai bajnok tornászt.

A 22 éves sportolónak orvosai tanácsára kellett lezárnia sportolói karrierjét.

„Mindenesetre összeraktam fejben az egészet, a Fradi-családban maradok, utánpótlásban edzősködöm tovább" – tette hozzá a korábbi felnőttválogatott tornász, aki külön hangsúlyozta, hogy a probléma nem a versenysport miatt alakult ki, hanem egy ritka és jelenleg nem gyógyítható gerincvelő-betegségről van szó, ami valószínűleg genetikai eredetű.

Orvosi javaslatra az élsportot be kell fejeznem, de a civil életben ez nem fog befolyásolni

– fogalmazott.

Balázs Krisztián a 2018-as ifjúsági olimpián aranyérme mellett egy-egy ezüst- és bronzérmet is szerzett. Junior-világbajnoki bronzérmesnek is mondhatja magát, míg EYOF-on harmadik volt, ifjúsági Eb-n pedig aranyérmes, és több kontinensbajnoki érmet is gyűjtött.

Szerepelt vb- és Eb-döntőben, sokszoros magyar bajnok – emelte ki az MTI.