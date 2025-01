Kiderült, rátelepedett-e a politika a nemzet sportolóinak kiválasztására

Szerdán a nemzet sportolói titkos szavazással arra tettek javaslatot, hogy a január 2-án elhunyt Keleti Ágnes helyére Sákovicsné Dömölky Lídia kerüljön be a tizenkét tagú klubba. Végül a tizenegy élő tag közül tízen szavaztak, Balczó András megromlott egészségi állapota miatt még telefonon sem tudta leadni voksát, a betegeskedő Portisch Lajos pedig nem személyesen, hanem telefonon keresztül szavazott.

A nemzet sportolói jelenleg ők tizenegyen: Balczó András, Faragó Tamás, Jónyer István, Weltner Györgyné Ivánkay Mária, Kamuti Jenő, Magyar Zoltán, Portisch Lajos, Sági Györgyné Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Vaskuti István és Wladár Sándor.

A procedúra úgy zajlott, hogy első körben mindenki felírhatott annyi nevet egy papírlapra, ahányat csak akart, majd a második körben már csak a papírlapon olvasható nevek közül választhatott egyet mindenki. A titkos szavazást Sákovicsné Dömölky Lídia nyerte 6:4 arányban Hegedűs Csaba előtt. Más nem kapott szavazatot.

Korábban többször felmerült, hogy esetleg politikai nyomás is tetten érhető a nemzet sportolói kiválasztásakor, amire esetleg az adhatott alapot, hogy például a versenyzőként kétszeres olimpiai bajnok, szövetségi kapitányként a szöuli olimpiai aranycsapatot irányító Török Ferenc, dacára annak, hogy minden tekintetben megfelel a kritériumoknak, sohasem tud odakerülni, sőt, most például egyetlen szavazatot sem kapott. Ennek okaként sokan azt citálják, hogy Török, aki 1990 és 1994 között a Szabad Demokraták Szövetségének országgyűlési képviselője volt, és deklaráltan baloldali gondolkodású, nem „fekszik jól” a jelenlegi kurzusnál.

A Nemzeti Sport online felületén tartott közvélemény kutatás toronymagas győztese, a századik magyar olimpiai aranyérem tulajdonosa, Hegedűs Csaba, a Tuskirály pedig – legalábbis ezt vélelmezik – azért nem került be mind ez ideig, mert 2015-ben a Magyar Birkózó Szövetség tisztújító közgyűlésén Németh Szilárd ellenfele volt az elnökválasztásnál.

Ezért feltettük a kérdést Schmitt Pálnak, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnökének, a NOB tiszteletbeli tagjának, a nemzet sportolójának: vajon érezhető-e politikai nyomás, amikor megválasztják a klubjuk új tagját.

Nincs semmiféle politikai nyomás, valójában a kérdés nem is értelmezhető, hiszen titkos szavazással választunk, azaz mindenki teljes lelki nyugalommal voksolhat, nem derülhet ki, hogy kire adta a szavazatát – mondta az Indexnek a korábbi köztársasági elnök. – Az más kérdés, hogy vannak személyes szimpátiák és antipátiák, de hát ez természetes is, hiszen emberek vagyunk. Lidi (Sákovicsné Dömölky Lídia – a szerk.) személyében minden tekintetben méltó és támadhatatlan sportember került a tagjaink közé, hozzátéve, hogy Hegedűs Csaba személye ellen sem lehetett volna semmilyen kifogásunk. Egyetlen szavazat döntött kettejük között.

Megkérdeztük Török Ferencet, a 89 éves „örök kárvallottat” is, akitől roppant sportszerű választ kaptunk:

Teljes mértékben egyetértek, Lídia megválasztása vitán felül jó döntés – mondta a kétszeres olimpiai bajnok. – Nincs mit ragozni, megérdemli. Persze Csaba is megérdemelte volna, de csak egy ember kerülhetett be az egy megüresedett helyre, és Lídia méltán lett a nemzet sportolója.

Kamuti Jenő, aki ugyancsak a nemzet sportolója, a legnagyobb elismerés hangján beszélt az új jelöltről.

Lidi abszolút alkalmas és méltó arra, hogy a nemzet sportolója legyen, több okból is – mondta a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke. – Egyrészt sportolói múltja és civil pályafutása okán is, másrészt a hölgyek meglehetősen alul vannak reprezentálva a grémiumunkban, és nem lett volna szerencsés, ha Keleti Ágnes helyére egy férfi kerül be. Most mindössze három hölgy – Sági Györgyné Rejtő Ildikó, Weltner Györgyné Ivánkay Mária és Sákovicsné Dömölky Lídia van a tagok között, nem lett volna jó, ha ketten maradnak a gyengébb nem képviselői. Másfelől viszont a vívók kétségkívül felülreprezentáltak, hiszen négyen vagyunk: Schmitt Pál, Rejtő Ildikó, Dömölky Lídia és jómagam. De hát a vívók szerezték a legtöbb magyar olimpiai bajnoki címet...