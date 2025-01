Még el sem kezdte első profi szezonját, máris jelentős sikert ért el a magyar tehetség

A 21 éves sportoló, akit tavaly harmadik alkalommal választottak az Év Férfi Golfozójának, illetve először az Év Golfozójának hazánkban, január elején háromhetes edzőtáborba utazott Spanyolországba édesapjával – aki egyben az edzője –, hogy több felkészülési versenyen elinduljon a profik között. Ifj. Sárközi Richárd ugyan az első napokban betegséggel küzdött, de hamar visszatért a golfpályára, elkezdte az edzéseket, gyakorlást, és múlt héten már részt vett a Toro Tour névre keresztelt sorozat egyik versenyén.

Ezt a Toro Tour sorozatot úgy kell elképzelni, hogy novembertől minden hónapban négy, háromnapos verseny van, felkészülési jelleggel indulnak el rajta a golfozók, így tettem én is, hogy felmérjem, hol tartok a profik között, mivel idén fogom az első szezonomat teljesíteni profiként. A múlt héten, az első versenyen még kerestem a játékomat, szoktam a körülményeket, a bermudafűhöz is kellett alkalmazkodnom, de így is sikerült az élmezőnyben zárnom, közel voltam a legjobb tízhez