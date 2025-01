Három éve vesztettük el Csollány Szilvesztert, a gyűrűk urát

Csollány Szilveszter, Magyarország legendás olimpiai bajnoka három éve, 2022-ben hunyt el, de emléke máig élénken él a sportvilágban és a közvéleményben. Az aranyérmes tornász nemcsak a gyűrűn, családapaként és edzőként, hanem az Exatlon Hungary pályáin is bizonyította kitartását és küzdőszellemét, miközben inspiráló példaképként állt a fiatalabb generációk előtt. Halálának évfordulóján kvízzel emlékezünk a kiváló sportolóra.

Három éve ezen a napon, 2022. január 24-én, mindössze 51 évesen hunyt el Csollány Szilveszter, Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb tornásza, aki két hónapig küzdött a koronavírussal a kórházban, lélegeztetőgépre is került, ám a szervezete végül feladta a harcot. A tragikus hír mélyen megrázta a sportvilágot és a magyar közvéleményt. A gyűrűk urának tartott Csollány pályafutása során az egyik legkiemelkedőbb sportolóként került be a magyarok és a világ sporttörténelmébe, emlékét így a mai napig őrzi az ország és a tornasport.

Csollány Szilveszter már fiatal korában kimagasló tehetséget mutatott, a sorozatos magyar bajnoki címek, majd világ- és Európa-bajnoki érmei után 1996-ban olimpiai ezüstérmet szerzett a gyűrűn. Négy évvel később,

2000-ben pedig még ezt is überelni tudta, és pályája csúcsát elérve olimpiai aranyérmes lett Gyűrűn, ezzel örökre beírva nevét a magyar sport történetének arany oldalaira.

Pályafutása során emellett hatszoros világ- és Európa-bajnoki érmes volt, köztük egy 2002-es világbajnoki arannyal, amely tovább öregbítette hírnevét a tornasport világában. Sporttársai szerint Csollány munkáját mindig a kitartás, az alázat és a példamutató sportszellem jellemezte, ahogy a magánéletében is.

2003-as visszavonulása után Csollány Szilveszter edzőként, sportnagykövetként és több civil munkában is tevékenykedett, miközben a fiatal generáció számára igyekezett továbbadni tapasztalatait és értékeit. Ugyanakkor nemcsak sportolóként, hanem emberként is sokak példaképe volt. Alázatos munkamorálja, szerénysége és a sport iránti szeretete olyan értékeket közvetített, amelyek túlmutatnak az élsport világán – ezt pedig három lánya is megtapasztalhatta.

A tornász az aktív versenyzés után is folyamatosan kereste az új kihívásokat. 2020-ban a TV2 népszerű sportreality-műsorában, az Exatlon Hungaryban tűnt fel, ahol a Bajnokok csapatának tagjaként mutatta meg, hogy a kitartása és sport iránti szenvedélye nem csökkent az évek során. Szereplése pedig még közelebb hozta őt az emberekhez, akik nemcsak sportolóként, hanem mint édesapát és magánembert is tisztelték és szerették őt.

Csollány Szilveszter életére és pályájára ezúttal egy róla készült kvízzel emlékezünk.

(Borítókép: Csollány Szilveszter 1998. november 28-án. Fotó: Harry Melchert / picture alliance / Getty Images)