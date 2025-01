Rákot diagnosztizáltak az NBA-legendánál, csaknem a fél veséjét eltávolították

Egy podcastadásban vallotta be Dwayne Wade, hogy hónapokkal korábban műtétet hajtottak végre rajta, miután az orvosok tumort találtak a veséjén, ami miatt az olimpiai bajnok sportoló szörnyű fájdalmakat élt át. A Miami Heat legendája azt is elismerte, hogy sokáig nem is akart orvoshoz fordulni, végül apja rákos betegsége miatt tette meg.