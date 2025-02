A világbajnok döntő visszavágójával rajtol el csütörtökön a darts PL

A nyitónap negyeddöntőinek slágermérkőzésén a darts történetének legfiatalabb világbajnoka, Luke Littler a pár héttel ezelőtti vb-döntőt megismételve, a háromszoros világbajnokkal, Michael van Gerwennel méri össze az erejét.

A Premier League tizenhét helyszínen és hét országban (Angliában 10, Skóciában 2, Észak-Írországban, Írországban, Walesben, Németországban és Hollandiában 1-1 viadalt rendeznek) zajlik minden csütörtök este, február 6-tól a május 29-én megrendezésre kerülő döntőig.

Minden állomáson 20 órakor kezdődik a program, amelyről a Sport Tv élőben közvetít.

A nyolcfős mezőnyt a PDC úgy hívja meg egyéni szempontok alapján, és nem a világranglista helyezés határozza meg. Az idei résztvevők és a ranglistás helyezéseik: Luke Humphries (1.), Luke Littler (2.), Michael van Gerwen (3.), Rob Cross (4.), Stephen Bunting (5.), Gerwyn Price (9.), Nathan Aspinall (10.), Chris Dobey (11.). Közülük Humphries, Littler, Van Gerwen, Cross és Price nyert már vb-t, Van Gerwen hármat is. A holland a Premier League-it is megnyerte hétszer, míg Littler jelenleg a PL és a vb címvédője is – emelte ki a Sport Tv közleménye.

Darts Premier League, az első négy állomás:

Premier League, 1. állomás, Belfast: február 6., csütörtök 20:00, Sport1 (élő)

február 6., csütörtök 20:00, Sport1 (élő) Premier League, 2. állomás, Glasgow: február 13., csütörtök 20:00, Sport2 (élő)

február 13., csütörtök 20:00, Sport2 (élő) Premier League, 3. állomás, Dublin: február 20., csütörtök 20:00, Sport2 (élő)

február 20., csütörtök 20:00, Sport2 (élő) Premier League, 4. állomás, Exeter: február 27., csütörtök 20:00, Sport2 (élő)

(Borítókép: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images)