Példa nélküli vállalkozásba vágott bele a Sport TV. A csatorna két emblematikus riportere, Faragó Richard és Hegyi Iván felidézi a Bajnokok Ligája (leánykori nevén 1993-ig a Bajnokcsapatok Európa-kupája) izgalmakkal teli, megannyi kuriózumot tartogató történetét. A február 6-tól péntekenként jelentkező PlayBEK-et követően egy-egy legendás finálét is képernyőre tűznek, és hogy még érdekesebb legyen a széria, nem kronologikus sorrendben. Az első az 1960-as glasgow-i Real Madrid–Eintracht Frankfurt döntő lesz Puskás Ferenc négy góljával, pontosabban mesternégyesével.

Puskás Ferenc a 45., az 56., a 60. és a 71. percben szerezte góljait, és e mágikus 26 percben, a futballtörténelem talán legfantasztikusabb 26 percében senki más nem zörgette meg a hálót.

Faragó és Hegyi régi motoros a szakmában, és ezen belül is a BEK/BL-történelemben.

„Életem első olyan BEK-döntője, amit még a Népszabadság munkatársaként a helyszínen követhettem végig, az 1986-os Steaua Bucuresti–Barcelona-finálé volt a hihetetlen 0–0-s végeredménnyel és a tizenegyespárbajjal, benne Helmut Duckadam kapusparádéjával. Azóta néhány kivételtől eltekintve szinte valamennyi döntőn ott lehettem” – mondta az Indexnek Hegyi Iván.

Kulisszatitkok és emlékek

A sportújságíró felelevenített néhány kuriózumot a legendás 1960-as döntőről, amit teljes egészében láthatunk pénteken.

A két csapatban egy-egy játékos szerepelt az 1954-es világbajnokságról. Puskásról, a Real Madrid gólzsákjáról mindannyian tudjuk, hogy az Aranycsapat által az NSZK-val szemben 3:2-re elvesztett berni döntő tragikus hőse volt, de a másik oldalon, az Eintrachtban is játszott egy ’54-es szereplő, bizonyos Alfred Pfaff, akire bizonyára nagyon kevesen emlékeznek, hiszen Sepp Herberger, a nyugatnémetek szövetségi kapitánya nem állította be a fináléra. Ellenben Pfaff ott volt a Puskásék által 8:3-ra megnyert csoportmeccsen, amelyen Herberger részben a tartalékokat játszatta, eleve arra készülve, hogy majd a döntőben újból összecsap a két válogatott.

A sorozat létrejöttének körülményeiről Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője beszélt.

„A Bajnokok Ligáját közvetíteni kiváltság egy televízió számára, hiszen ez a csúcs az európai klubfutballban. Sőt, még azon túl is. Az eddig lejátszott 69 BEK- vagy BL-döntő ugyanis nem pusztán a sporttörténelemre, de a kultúrára és talán még a politikára is hatással volt, generációk életét befolyásolta egy-egy gól, esetleg egy kihagyott helyzet. Felidézni ezeket nagyon fontos, hatalmas dolog, és óriási élmény egyben, és büszkék vagyunk rá, hogy ehhez a hátteret mi biztosítjuk. Faragó Richard és Hegyi Iván párosa pedig garancia arra, hogy ne maradjunk le semmiről, és hogy jól szórakozzunk a történetmesélés közben.”

A főszerkesztő kulisszatitkokat is megosztott. A műsorfolyam ötlete Moncz Attila főszerkesztő-helyettestől származik, aki rendszerint a nemzetközi tárgyalásokon képviseli a csatornát. A cím, a PlayBEK pedig Hegyi Iván fejéből pattant ki. Akik ismerik a kreatív címeiről (is) elhíresült remek sportújságírót, azok nem is csodálkoznak ezen…

Az ember azt gondolná, 65 komplett meccs és 4 összefoglaló beszerzése sok pénzbe került, és ez igaz is lehet, csak nem a jogtulajdonosnak, így csak a technikai költségeket kellett állni, ami elenyésző a meccsfelvételek árához képest.

Megmagyarázhatatlan dolgok

Faragó Richárd 1992, az utolsó BEK-döntő, a Barcelona–Sampdoria (1–0 hosszabbításban Ronald Koeman góljával) összecsapás óta közvetíti szakadatlanul a finálékat. Külön felidézte a sorozatban másodikként bemutatandó 1961-es berni finálét a Benfica és a Barcelona között, amelynek a vesztes csapata, a Barca három magyar klasszist is felvonultatott a baljós emlékű, nyilvánvalóan elátkozott Wankdorf Stadionban, és az eredmény is 2:3 lett, mint hét évvel azelőtt, a vb-döntőn.

Hiába talált be Kocsis Sándor és Czibor Zoltán is a Guttmann Béla irányította Benfica kapujába. És akkor még nem is beszéltünk Kubala László két kapufás bombájáról, ami mindmáig megmagyarázhatatlan módon pattant kifelé.

„Amikor pénteken megszólal a BL-himnusz, abban benne lesz az első öt BEK-et megnyerő Real Madrid a Frankfurt elleni döntőben négy gólt szerző Puskás Ferenccel, benne lesz Guttmann Béla Benficája, ahogy a sorozatban háromszor nyerő Ajax és Bayern München, továbbá Josep Guardiola Barcelonája, most Ancelotti Real Madridja, közötte a Bayern München százszázalékos, történelmi idénye. Mindez benne van a mostani Bajnokok Ligájában.”

A sorozat jövő tavasszal az ikonikus 2005-ös, isztambuli Liverpool–Milan-döntővel zárul, ahol 0–3-ról egyenlített Rafael Benítez gárdája, és harcolta ki tizenegyesekkel a trófeát az angoloknak.

Mivel az első négy, 1956 és 1959 közötti BEK-döntő filmje az UEFA-nak sincs meg, a hőskorból csak összefoglalókat láthatunk, de 1960-tól kezdve valamennyi finálé felvétele hiánytalanul rendelkezésre áll.

