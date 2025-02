Nyolc magyar triatlonos tagja az LA10-programnak

Nyolc triatlonos került be a sportért felelős államtitkárság által elindított LA10-programba, amely egyik legfontosabb célkitűzéseként a 2028-as Los Angeles-i, nyári olimpiára esélyes sportolók felkészülését támogatja.

2024 sportágtörténeti sikereket hozott a magyar triatlon életében. Lehmann Csongor megnyerte a felnőtt, olimpiai távú Európa-bajnokságot, emellett szintén rekordot jelentő ötödik helyen zárt a világbajnoki pontversenyben, valamint 11. lett a párizsi olimpián. A francia fővárosban Bicsák Bence a 16., Kuttor-Bragmayer Zsanett a 26. helyen végzett.

A paralimpián a valaha volt legjobb magyar eredményt elérő (5. hely) Mocsári Bence is Európa-bajnoki aranyérmet nyert. Ráadásként a korosztályos viadalokon elért fantasztikus eredmények is megmutatják, hogy már a jövő reménységei is ott kopogtatnak az ajtón, emlékeztetett a magyar szövetség hírlevele a tavalyi sikerekre.

A párizsi olimpia tanulságai után az állami sportvezetés úgy döntött, hogy meghirdeti az LA10-programot, amelynek legfőbb célja, hogy Magyarország vagy az első 10 helyezett között végezzen a Los Angeles-i olimpia éremtáblázatán, vagy a magyar sportolók legalább 10 aranyérmet nyerjenek. Az államtitkárság a program bejelentésekor felkérte a honi sportági szövetségeket, így a Magyar Triatlon-szövetséget is, hogy határozzák meg azt a keretet, amelynek tagjai a legesélyesebbek lehetnek a 2028-as ötkarikás játékokon való részvételre.

Az MTSZ szakmai vezetésének javaslata alapján az elnökség döntése értelmében nyolc versenyző került be a felkészülésüket segítő programba: a párizsi olimpikonok, vagyis Kuttor-Bragmayer Zsanett, Bicsák Bence és Lehmann Csongor, valamint Horváth Karolina, Kropkó Márta, Szalai Fanni és Kiss Gergely, akik korosztályos vb-éremmel – Horváth egyenesen az U23-as kategória aranyérmével – zárták a tavalyi esztendőt, valamint a nemzetközi mezőny egyik legjobb úszójaként számontartott Dévay Márk, aki szintén a legmagasabb szintet képviseli.

A magyar triatlonosok LA10-kerete:

Bicsák Bence –29 éves, Pécsi Sport Nonprofit Zrt., kétszeres olimpikon (2021, Tokió: 7. hely; 2024, Párizs: 16. hely)

–29 éves, Pécsi Sport Nonprofit Zrt., kétszeres olimpikon (2021, Tokió: 7. hely; 2024, Párizs: 16. hely) Dévay Márk – 28 éves, Triton Triatlon Sportegyesület, aquatlon-világbajnok

– 28 éves, Triton Triatlon Sportegyesület, aquatlon-világbajnok Horváth Karolina Helga – 22 éves, Budaörsi Triatlon Klub, U23-as világbajnok

– 22 éves, Budaörsi Triatlon Klub, U23-as világbajnok Kiss Gergely – 23 éves, Tiszaújvárosi Triatlon Klub, U23-as világbajnoki bronzérmes

– 23 éves, Tiszaújvárosi Triatlon Klub, U23-as világbajnoki bronzérmes Kropkó Márta – 22 éves, Kropkó Triatlon Club, junior világbajnoki bronzérmes

– 22 éves, Kropkó Triatlon Club, junior világbajnoki bronzérmes Kuttor-Bragmayer Zsanett – 30 éves, GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület, kétszeres olimpikon (2021, Tokió: 12. hely; 2024, Párizs: 26. hely)

– 30 éves, GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület, kétszeres olimpikon (2021, Tokió: 12. hely; 2024, Párizs: 26. hely) Lehmann Csongor – 25 éves, Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Európa-bajnok, olimpikon (2024, Párizs: 11. hely)

– 25 éves, Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Európa-bajnok, olimpikon (2024, Párizs: 11. hely) Szalai Fanni – 17 éves, GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület, junior Európa-bajnok, junior világbajnoki ezüst- és bronzérmes

Ajánlókép: Lehmann Csongor a világbajnoki sorozat tavalyi döntőjében (Fotó: Magyar Triatlon Szövetség hivatalos Facebook oldala)