A jégtábla sem volt akadály, a téliúszók ismét meghódították a Palatinus-tavat

Második alkalommal szerveztek az extrém sport kategóriába tartozó úgynevezett téliúszást a dorogi Palatinus-tavon, ahol a szokottnál is hűvösebbre, valóban kopogósan téliesre fordult időjárási körülmények és jégtáblák között hatan teljesítették a kihívást. A legfiatalabb 18, a legidősebb 75 éves volt.

A téliúszásra specializálódott, azt népszerűsítő reszkess.hu oldala beszámolójának elején a kihívás egészségre gyakorolt megannyi jó élettani hatása mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy „ez a sport egyáltalán nem veszélytelen”, és a biztonsági szabályok betartása mellett csak akkor és csak azok merészkedjenek ilyen körülmények között a hideg vízbe, ha azt megfelelő felkészülés előzte meg.

Ezúttal különösen nehéz körülmények vártak a résztvevőkre, a tó vize néhol csak 1,2 Celsius-fokos volt, ezért, amint azt a honlap cikke kiemelte, az úszók teljesítése egy külön kategória szerint már jegesúszásnak minősült. Nemcsak azért, mert 5 Celsius-fok alatt volt a víz hőmérséklete, hanem azért is, mert a vízfelület egy része be volt fagyva. Hozzátették: szerencsére sikerült egy úszó folyosót kialakítani úgy, hogy csónakokkal törték szét a jégpáncélt.

Az úszók egyike, Polgár Róbert már több éve gyakorolja ezt a sportot, és részt vett idén a jegesúszó világbajnokságon is, míg a dorogi tempózás előtti nap 800 métert úszott hasonló körülmények között. A regeneráció, pihenés helyett a Palatinuson is a vízbe vetette magát, és sikeresen teljesítette a 350 métert.

Bottlik József nagyon szeretett volna 700 métert úszni, mert a közelgő 5. Téli Balaton-átúszásra kívánta magát kvalifikálni. Felkészültsége lenyűgöző volt, ami a visszamelegedésének problémamentességében mutatkozott meg. A cikkben kiemelték: ez persze nem jelentette azt, hogy nem kellett rá figyelni. Hősiesen küzdött a visszamelegítő kocogással, ebben a sportban ez a legnagyobb kihívás: lehetőleg önerőből, rosszullét nélkül végigcsinálni.

Németh Lajos a szervezők tanácsára és kérésének eleget téve 350 méternél kijött a vízből, bár valójában meg sem kottyant számára ez a táv, jóval több volt benne is.

Az úszók közt volt Horváthné Szilágyi Mónika és lánya, Emese, utóbbi 18 évesen az esemény legfiatalabb résztvevője volt. Mindketten sokat tapasztalt úszók, rendszeres edzéseiket az ő esetükben is egy családtag, Horváth Attila felügyeli. Ahogy Bottlikéknál, náluk is évszaktól független családi sport az úszás, még a 10 Celsius-foknál hidegebb vízhez kötődő téliúszás is.

Kovács Mihály Szigethalomról érkezett, és egy 100 méteres örömúszással mutatta meg a nézőknek, hogy micsoda életet élhet az, aki fitten tartja magát 75 éves korában is.