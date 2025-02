Díjesővel indította az évet a magyar motorsport 19 éves bajnoka

„Eseménydús év volt” – gondolt vissza a 2024-es versenyesztendőre Számadó Máté gyorsasági motoros, miután a Magyar Motorsport Szövetség ünnepségén a többi között átvette az SSP 1000-es kategória magyar bajnokának járó díjat. A pilóta az idénynek még úgy indult neki, a 300 köbcentis kategóriát maga mögött hagyva 600-as motorra ül át, aztán jött a lehetőség, a Hungarian Racing Engineering (HRE) színeiben még egy szinttel feljebb, az 1000-es között bizonyítson az Alpok–Adria-bajnokságban és a FIM Európa-kupában is.

„Mint utóbb kiderült, a lehető legjobb választás volt, hiszen a jó teljesítményem miatt sikerült bekerülnöm a magyar endurance-csapatba is, így a világbajnokság utolsó fordulójában ebben a szakágban is elindulhattam. Összességében nagyon jól telt az év, hiszen számos dobogót sikerült szereznem két győzelemmel, és így második lettem mind az Európa-kupában, mind az Alpok–Adria-bajnokságban” – idézte fel a Career Brand Management érdeklődésére a magyar és a szlovák bajnokságban elért összetett aranyérem mellett aratott nemzetközi sikereit.

Noha a magyar tehetség kifejezetten jól vette az akadályokat, ez nem jelenti azt, hogy ne jelentett volna komoly kihívást a számára a kétszeres kategóriaugrás.

„Gyakorlatilag 50 lóerőről ültem 200-ra, és nagyon nagy ugrás volt, hiszen nem is voltam rá felkészülve az elején, és úgy vélem, hogy még most se vagyok rá felkészülve úgy teljesen. Kezdem már kapisgálni, hogy mit kéne, hogyan kéne, ilyen szempontból tanulófázis lesz még a 2025-ös év is. Nem árulok zsákbamacskát, a szezon első versenye előtt nagyon-nagyon izgultam, ami egyébként rám nem jellemző. De ugye először mentem ezres motorral versenykörülmények között. Jó helyről is indultam. Hála az égnek a futam aztán jól sikerült, már első nekifutásra a dobogón tudtam végezni.”

Noha még javában tart az offszezon, ez nem jelenti azt, hogy a 19 éves versenyző karba tett kézzel várná az idényrajtot.

„Noha tényleg hosszúra nyúlik a motorozásmentes időszak, be vagyok táblázva rendesen. A mindennapok az iskola mellett munkával és edzésekkel telnek. Próbálok minél jobban felkészülni az évre: igyekszünk állóképességet fejleszteni és megtartani az izomtömegem. Emellett pedig még úszni is eljárok. Páran csinálják, hogy ilyenkor kimennek Spanyolországba tesztelni, és ott igyekeznek megtartani a formájukat, hogy a szezon ne induljon zötyögősen. Sajnos nekünk erre most nincs lehetőségünk, de reméljük, a közeljövőben lesz majd mód erre is. Mindenesetre bizakodva várom a kihívásokat, amiket 2025 tartogat számomra” – tekintett előre Számadó Máté a MAMS gáláján, melyről jelentős érem- és serlegkollekció társaságában távozott.