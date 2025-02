Bartalis István, Kerekes Gréta és Sebestyén Dalma is egy csapatba került

A MOB honlapján emlékeztetett: az első képzés sikere után (amelyre elképesztő volt a túljelentkezés) a Magyar Olimpiai Bizottság úgy döntött, másodszor is megszervezi a Fiatal sportvezetők programját, amely egy NOB-kezdeményezés hazai adaptációja.

A második kurzusban is 16-an kezdték el a képzést pénteken – neves előadókkal és mentorokkal.

Fábián László olimpiai bajnok, a MOB főtitkára köszöntőjében elmondta: a Magyar Olimpiai Bizottságnak két olyan programja is fut párhuzamosan, amely az élsportolóknak segít abban, hogy pályafutásuk befejezése után utat találjanak maguknak

„Az egyik a Kettőskarrier-program, a másik pedig a Fiatal sportvezetők programja. Ez a mostani képzés kifejezetten azoknak segít, akik a sportban, sportvezetőként képzelik el az aktív pályafutásuk utáni időszakot is. Jó néhány követendő példa áll előttük, akár az előadók között is, ők velem együtt nagyon fontosnak tartják, hogy ne veszítsük el az értékeinket. Egyetértünk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság »athletes first« jelmondatával, számunkra is a sportoló az első, és egyben fontos a jövőjük is.”

A nyitóelőadást Fürjes Balázs tartotta Sportdiplomácia címmel. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja saját tapasztalatai tükrében beszélt a nemzetközi sportvilág struktúrájáról, a párizsi olimpiáról, az olimpiarendezés helyszínválasztásának megújult rendszeréről, és érintette az előttünk álló olimpiai eseményeket is. A sportdiplomata az előadása után készséggel válaszolt a jelenlévő fiatalok kérdéseire. Fürjes Balázs elmondta, hogy személyes ügye a program támogatása.

„Akkor a legjobb magyarnak lenni, amikor egy magyar fiatal vagy egy csapat olimpiai bajnok lesz, legyőzi a világot, fent áll a dobogó tetején, szól a Himnusz, magasba kúszik a nemzeti lobogó és együtt örül az ország. Hálával tartozunk legjobbjainknak, akik évtizedek fegyelmezett munkáját, kitartását és lemondását teszik bele a sportba, majd ott állnak sportolói karrierjük befejezésekor, és 35 évesen kezdhetik elölről az életet. Nagyon fontos, hogy mi öregek, a magyar olimpiai család minden támogatást megadjunk nekik, hogy miután éveken át képviselték a hazát és annyiszor megörvendeztettek bennünket, boldogulni tudjanak a civil életben is. Kutya kötelességünk mindent megtenni az élsportolók sikere második karrierjének támogatása érdekében!” – fogalmazott a sportdiplomata.

A képzés kétszer három nap időtartamú, elméleti és gyakorlati foglalkozásokból áll, és része többek között a személyiségfejlesztés és önismeret, a kommunikáció, a sport-protokoll, a sportdiplomácia, a pénzügy és a fenntarthatóság egyaránt.

Az előadók között szerepel többek között Schmitt Pál, Fürjes Balázs, Fábián László, illetve Mizsér Attila. A résztvevőknek a kurzus végén önálló projekttervet kell bemutatniuk – útjukat jó nevű mentorok segítik, nem csupán az oktatás során, hanem utána még fél évig.

A Magyar Olimpiai Bizottság büszke arra, hogy olyan szakemberek vállalták a mentorálást, mint Gyurta Dániel, Dorultán Katalin, Imre Géza, Kolozsi Ildikó, Märcz Tamás, Petrahn Barbara, Sárfalvi Péter, Schmitt Petra, Sinkó Andrea és Szántó Éva.

A MOB Fiatal sportvezetők programja második csoportjának tagjai:

Balogh Mátyás (íjászat), Bartalis István (jégkorong), Bácskai Máté (evezés), Gonda Daniella (tollaslabda), Kempf Zozó (BMX Freestyle), Kerekes Gréta (atlétika), Kozma Máté (kézilabda), Opavszky Balázs (labdarúgás), Sebestyén Dalma (úszás), Sylvester Balázs (kerékpár), Simon Sarolta (öttusa), Soltész Gréta (atlétika), Szigeti Roland (evezés), Tadissi Yves Martial (karate), Varga Ádám (birkózás), Veres Roland (ökölvívás).

Ajánlókép: MOB-Média/Szalmás Péter