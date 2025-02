Kifütyülték, ezért bojkottálhatja a szezonnyitó eseményt Max Verstappen

A Formula–1-es évadnyitó bojkottjával fenyegetőzhetett a négyszeres világbajnok Max Verstappen, miután kifütyülték őt a londoni O2 arénában – adta hírül a Planet F1.

A hírt a pilóta édesapja, Jos Verstappen jelentette ki. Fia abban abban az esetben maradhat távol a jövőben ezektől az eseményektől, amennyiben ezeket az Egyesült Királyságban rendezik meg. A közönség azért fütyülhette ki a hollandot is, mivel a húsz pilótából ő és csapattársa, Liam Lawson nem szóltak a nézőkhöz, ám a Red Bull szerint ez egy előre meghozott döntés volt.

Nem kapott pozitív fogadtatást Christian Horner csapatfőnök sem, aki a Red Bull elhunyt alapítója, Dietrich Mateschitz előtt tisztelegve vonult be a Rolling Stones Start Me Up című dalára, de a szurkolók őt is kifütyülték. Horner azonban csak ennyit válaszolt: „Nos, amúgy is fantasztikus itt lenni az O2-ben!”.

Értesülések szerint a közönség brit része fütyülhette ki Verstappent, a bojkottról szóló fenyegetést a Red Bullon belül is tudomásul vették. A csapat sem volt elégedett az eseménnyel, mivel vegyes összetételű közönségre számítottak, így úgy vélték, lelkesebben fogadják őket a nézők.

A The Guardian megemlíti, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elítélte a történteket, a szervezet szerint ugyanis Verstappen és Horner is lelkesebb fogadtatást érdemel. Az eseményre 15 ezer néző látogatott el.