Bemutatkozott a profik között, és elérte legfőbb célját golftehetségünk első versenyén

Legutóbb még a felkészülési időszak végeztével beszélgettünk ifj. Sárközi Richárddal, aki arról számolt be lapunkban, hogy remekül sikerült az első profi szezonját megelőző három verseny Spanyolországban – a harmadikon a második helyen végzett erős mezőnyben. A mindössze 21 éves magyar golftehetség azóta elutazott Törökországba, hogy részt vegyen a Pro Golf Tour első két állomásán, amelyen rögtön sikerélmény érte őt. Még annak ellenére is, hogy számára eddig ismeretlen, szokatlan körülményekkel kellett szembenéznie.

Elégedett voltam a spanyolországi alapozással, öthetes felkészüléssel, és készen éreztem magam arra, hogy elkezdődjön első profi golfszezonom. Február közepén Antalyába utaztunk, ahol ugyan gyönyörű környezetben, de igen szélsőséges körülmények mellett kezdődött a Golf Mad Open verseny, amelyen olyan golfozók is elindultak, akik egy szinttel feljebb, a HotelPlanner Touron is játszanak. Az első versenynapon mindössze három szakaszt tudtam lejátszani, jeges szél fújt, lefagyott a talaj, öt órán keresztül állt a játék. Mindenkit leparancsoltak a pályáról, mert egy idő után veszélyes volt ott tartózkodni. Annyira fújt az orkánerejű szél, hogy a greenen nem tudtam megállítani a labdát, ezért a második napon a csúszások miatt egyben kellett 31 szakaszt lejátszanom, kilenc órán keresztül voltam a pályán

– kezdte ifj. Sárközi Richárd a törökországi események felelevenítését, majd hozzátette, hogy a mostoha körülmények ellenére végig ott volt annak kapujában, hogy megcsinálja a cutot – ami elsődleges célja minden versenyen –, és bejusson a döntő szakaszba.

A nehézségek ellenére koncentrált tudtam maradni, és ugyan rengeteget kivett belőlem a kilenc óra golfozás egy nap alatt, a 108 indulóból két nap után a 15. helyen álltam, így bejutottam a döntőbe – ezzel pedig elértem azt, amiért elsődlegesen odamentem. Nem volt szünet, nem tudtam pihenni a harmadik kör előtt, mivel csúszásban volt a verseny, erre előzetesen nem is lehetett felkészülni, de igyekeztem a legtöbbet kihozni magamból.

Ifj. Sárközi arról beszélt, az utolsó szakaszokon már érezte magán, hogy fizikailag fáradtabb, de még így is remek eredményt ért el, és első profi versenyén, a Pro Golf Touron a 28. helyen zárt. Ezzel jelentősen javított profi, tehát az OWGR-világranglista-helyezésén, és immár a 3727. helyen áll, mintegy 800 pozíciót előrelépve.

Fotó: Sárközi Richárd A verseny egyik pillanata

Természetesen ahogyan megyünk egyre feljebb a világranglistán, egyre jobb játékosokat kell megelőzzek, így azért nem fogok minden héten ennyit javítani a helyezésemen, de annak nagyon örültem, hogy rögtön első versenyemen sikerült megcsinálni a cutot, és értékes tapasztalatokat gyűjtöttem. Ezzel pedig elárultam, hogy begyűjtöttem első hivatalos pénzdíjamat a Pro Golf Touron, ami ugyan még nem nagy összeg, de jelenleg az az elsődleges cél, hogy minél több versenyen ott legyek, bejussak a döntő körbe, és lépjek előre a világranglistán.

A második törökországi tornán a 21 éves golfozó már nem volt annyira éles – miután késő este befejezte a versenyzést, másnap kora reggel már újra a pályán kellett teljesítenie, és bizony fizikálisan és mentálisan nem tudta tudása legjavát nyújtani. Úgy folytatta: „Most én húztam a rövidebbet, a második verseny első öt szakaszán már nem tudtam olyan jól játszani, de ez benne van a profi golfban, nem lehet minden szakasz tökéletes. Annak viszont örültem, hogy felkerültem a Pro Golf Tour Order of Merit listájára, a 42. helyen vagyok jelenleg, és erre a hétvégére meghívást kaptam egy osztrák versenyre, szóval ott fogok versenyezni profi és amatőr játékosok ellen.”

Ami az Order of Merit listát illeti, a lényege, hogy az idény végeztével az első öt helyezett golfozó jogot kap arra, hogy a következő szezontól szintet lépjen, és a HotelPlanner Touron versenyezhessen. ifj. Sárközi Richárd ennek érdekében megtette az első lépést azzal, hogy a 28. helyen zárt a Golf Mad Openen. Ami a közeljövőt illeti, Ricsi apukája és egyben edzője, Sárközi Richárd megosztotta velünk, nagyon fontos az, hogy a fiatal golftehetség a lehető legtöbb versenyen elindulhasson, ott legyen a profik között, gyűjtse a tapasztalatot, és faragjon a világranglista-helyezésből, ezért idén még nagyjából 20 tornán tervezik a részvételt.

Ifj. Sárközi Richárd márciusban még az előbb említett, hétvégi osztrák versenyen kívül hazai pályán is pályára lép majd, a hónap végén a zalacsányi Zala Springs Golf Resortban rendeznek Pro Golf Tour-viadalt, ami a hazai golféletnek is fontos pillanata lesz, mivel ilyen szintű nemzetközi profi tornát még nem rendeztek Magyarországon.

A 21 éves magyar golfozó tehát átesett a „tűzkeresztségen”, bemutatkozott a Pro Golf Tour mezőnyében, továbbá elújságolta azt is, hogy a napokban kezdi el a gyakorlást új wedge ütőivel, amelyekkel még jobb teljesítményre lesz majd képes. Így éppen jól jön most, hogy a napokban még itthon tréningezik, gyakorol, aztán elutazik az osztrák versenyre, hogy a lehető legjobb formába kerüljön a zalacsányi Pro Golf Tour-állomásra.

Sárközi Richárd végezetül még azt is elárulta, hogy fia neve egyre jobban ismert a nemzetközi golféletben, ennek köszönhetően majd júniusban elutaznak egy csehországi HotelPlanner Tour versenyre, amit 180 országban közvetítenek, 260 millió háztartásba jut el szerte a világon, a közösségi médiában pedig tízezrek követik folyamatosan – így Ricsi egyre nagyobb ismertségre tesz szert nemzetközileg is. A legfontosabb viszont az ifj. Sárközi számára, ami az eddigiekben is a szeme előtt lebegett, hogy versenyről versenyre egyre több tapasztalatot szerezzen, és lehetőleg minél több Pro Golf Tour-viadalon megcsinálja a cutot, tehát bejusson a döntő körbe.