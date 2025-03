Két magyar és egy hét méter hosszú evezős hajó indult el január 6-án a Kanári-szigetektől, hogy világrekordot jelentő 40 napon belül átszelje az Atlanti-óceánt. Ha csak a rekord részét nézzük, sikertelen expedíciót találunk. Ha a sportértéket keressük, ha az emberi teljesítőképesség határait kutatjuk, ha az utazás spirituális oldalát is vizsgáljuk, nem is beszélve a kihíváshoz kapcsolt jótékonysági akcióról, a siker mégis egyértelmű. Bár a huszadik napon félbe kellett szakítani a rekordkísérletet, Havasi Gergő és Szabó Norbert is túlélte a hajó balesetét. Mindez pedig egyet jelent azzal, hogy az egység idővel újra megpróbálhatja a kihívás 101 százalékos teljesítését.