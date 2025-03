Célba ért Rakonczay Gábor, kenuval szelte át az Atlanti-óceánt

Az extrém sportoló – aki a Kanári-szigetekről indult 2024. december 23-án – 75 nap alatt szelte át az Atlanti-óceánt egykabinos kenujával, és összesen 5240 kilométert tett meg, mire célba ért Antigua és Barbuda szigetére.

A Rakonczay Expedíciók Facebook-oldalon azt írták szombat délután, hogy „Gábor 30 órája folyamatos menetben van és nagyon esélyes, hogy még világosban, mintegy 8 óra múlva eléri a kikötőt – magyar idő szerint este 10 körül”.

Rakonczay Gábor az utolsó expedíciója keretében az eredeti tervek szerint 65 nap alatt teljesítette volna a több mint 5000 kilométeres óceánátevezést kenujával az Atlanti-óceánon. Legutóbbi számításai azt mutatták, hogy vasárnap érhet partot, és a hátralévő utat a fáradtság és a lassulás mellett a törött hüvelykujja, valamint az élelmiszer-raktárának kiürülése is nehezítette.

Az útnak egy speciális, egykabinos kenuval vágott neki Rakonczay. „Számos evezős projektet hajtottam végre, és az azok alatt szerzett tapasztalatokat besűrítettem egy hajóba, egy expedícióba” – nyilatkozta 2024. november végén. Az eredeti elképzelés szerint december 16-án indult volna a Kanári-szigetekről, La Palmáról utolsó nagyszabású expedíciójára, amellyel 18 évnyi sportpályafutását szeretné lezárni, az időjárási viszonyok miatt azonban várni kényszerült, és végül december 23-án szállt vízre.

Rakonczay Gábor 18 éves extrém sportolói pályafutásának eddigi mérföldkövei: négy óceánátvitorlázás, két óceánátevezés, két Grönland-átkelés, 44 napos antarktiszi expedíció, ultrafutó-világbajnoki győzelem. Kétszeres Guinness-világrekorder, az amerikai Év Kalandja-díj és a Magyar Formatervezési Díj tulajdonosa.

