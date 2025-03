Hamarosan célba érhet Rakonczay Gábor, aki kenuval vágott neki az Atlanti-óceánnak

Rakonczay Gábor extrém sportoló már kevesebb mint 225 kilométerre van Antigua és Barbuda szigetétől az utolsó expedícióján, melynek keretében az eredeti tervek szerint 65 nap alatt teljesítette volna az 5000 kilométeres óceánátevezést kenujával az Atlanti-óceánon.

– tudatta követőit Facebook-bejegyzésében.

Legutóbbi számításai szerint vasárnap érhet partot, és csütörtök-péntek környékén kerülhet az utolsó száz kilométeren belülre, de a hátralévő utat a fáradtság és a lassulás mellett a törött hüvelykujja, valamint az élelmiszer-raktárának kiürülése is nehezíti.

Az útnak egy speciális, egykabinos kenuval vágott neki Rakonczay.

– nyilatkozta 2023. november végén. Az eredeti elképzelés szerint december 16-án indult volna a Kanári-szigetekről, La Palmáról utolsó nagyszabású expedíciójára, amellyel

Rakonczay Gábor 18 éves extrém sportolói pályafutásának eddigi mérföldkövei: négy óceánátvitorlázás, két óceánátevezés, két Grönland-átkelés, 44 napos antarktiszi expedíció, ultrafutó-világbajnoki győzelem. Kétszeres Guinness-világrekorder, az amerikai Év Kalandja-díj és a Magyar Formatervezési Díj tulajdonosa.

A sportoló expedícióját online nyomkövetőn is követni lehet:

