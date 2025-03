Tornagyőztes sportoló vált az alvilágot megjárt egykori börtöntöltelékből

Peake fiatalon tehetséges golfozóként volt számontartva hazájában, de aztán 21 évesen beszippantotta őt az alvilág, miután csatlakozott a Rebels (Lázadók) nevű motorosbandához.

A ránézésre inkább verőlegénynek vagy kidobónak kinéző férfi súlyos testi sértés elkövetése miatt 2014-ben öt év letöltendő börtönbüntetést kapott. Peake 21 éves volt, amikor rács mögé került, 2019-ben engedték ki őt a börtönből.

Az egykori fenegyerek a börtönben jó pár kilót magára szedett, de szerencséjére volt egy golfedző, név szerint Ritchie Smith, aki nem mondott le róla, és a börtönévek alatt folyamatosan arra biztatta a férfit, hogy amikor újra szabadlábon lesz, ismét ragadjon golfütőt, és térjen vissza a játékhoz, amiben anno jó volt.

Peake a szabadulása után nem rohant egyből edzeni, a büntetése letöltése után kezdetben bányákban dolgozott, mivel pénzre volt szüksége. De nem felejtette el Smith javaslatát, majd felkérte őt, hogy legyen az edzője. A páros munkakapcsolata idővel virágzásnak indult, filmvászonra kívánkozó történet kezdett kirajzolódni a visszatéréssel járó érzelmi hullámvasútról és a második esély megragadásáról.

Így értünk el napjainkhoz, 2025-re az egykori elítélt olyannyira felépítette magát, hogy sikerült kvalifikálnia magát az Új-zélandi Openre. A versenyen való indulása azonban nem volt sima, az országba történő beutazását ugyanis késleltették a helyi hatóságok, a múltja miatt külön engedélyre szorult a szétvarrt férfi, hogy indulhasson a viadalon, amit az utolsó pillanatokban végül megkapott.

Ilyen előzmények után egy ütés előnnyel nyert, amivel egyrészt

Peake hatalmasat üvöltött, amikor biztossá vált a győzelme, valószínűleg ezzel a kiáltással tört ki belőle az elmúlt évek szenvedései miatt felgyülemlett feszültség. Ez volt az első sikere a profik között.

A siker után Peake meghatódva, a könnyeivel küszködve nyilatkozott a helyszínen tartózkodó újságíróknak.

Ez a pillanat megváltoztatja az életemet. Mindig is tudtam, hogy képes vagyok a győzelemre, csak idő kérdése volt, mikor nyerek. Az edzőm, a családom, a csapatom, mindenki hitt benne, hogy nyerhetek. Leginkább én magam hittem abban, hogy enyém lesz a trófea. Egy ausztrál golfozótársam, Elvis Smylie nem is olyan régen hasonló helyzetben volt, és az edzőnk, Ritchie Smith azt mondta, csak annyit kell tennem, hogy elkötelezem magam a sport iránt. Bocsánat, most nehezen találok szavakat. Én ezt akarom csinálni, a golfozásra koncentrálok. Nem akármilyen sztori az enyém. Fiatalabb koromban ostobán viselkedtem, de visszatértem az egyenes útra