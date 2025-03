Az óceán még egyszer meghajolt előtte – bejelentette visszavonulását Rakonczay Gábor

A közösségi oldalán jelentette be, hogy befejezi közel két évtizeden át tartó pályafutását Rakonczay Gábor extrém sportoló. A 44 esztendős sportember március 8-án fejezte be a 75 napon át tartó útját, melynek keretében egy kenuval evezte át az Atlanti-óceánt. Korábban világbajnoki címet nyert az ultrafutók között is.