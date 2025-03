Kollégaként jó ember volt, de súlyos titkokat őrzött a 90 évesen elhunyt Vitár Róbert

Az MTI által kiadott nekrológ legendás sportriporterként tesz említést Vitár Róbertről, ám ha legendás volt, akkor azt valóban a popkultúrába kirobbanthatatlanul beivódott aranyköpéseivel érdemelte ki, nem pedig feledhetetlen közvetítéseivel.

A korabeli kontraszelekció két lábon járó szobraként dolgozott a Telesportnál, majd az Eurosportnál, amit azzal ellensúlyozott, hogy televíziós kollégái elbeszélése szerint áldott jó ember volt, és ezt e sorok írója is tudja tanúsítani. No persze nem biztos, hogy minden kollégája így gondolja, hiszen például Vitray Tamás, akiről jelentett az állambiztonságnak, nem is beszélt vele többé, miután kikérte a papírjait a levéltárból, és szembesült azzal, hogy Vitár besúgó volt.

Erről Mező Gábor a nagy sikerű A tévé megszállása című könyvében is említést tesz. A szerző az Index kérésére a kellő finomsággal és eleganciával rövid összefoglalót írt Vitár életéről, megfogadva a latin közmondást.

Hálátlan szerep ilyenkor a kutató-újságíróé, hiszen írtam a könyvemben Vitár Róbert állambiztonsági múltjáról, és azt gondolom, a halottakról vagy jól, vagy sehogy nem kell beszélnünk. Ha megkerestek, én megteszem. Vitár Róbert fiatalon annak a Regnum Marianum nevű katolikus vallási közösségnek a tagja volt, amelyet a Rákosi-, majd a Kádár-diktatúrában is változó módszerekkel üldöztek. Nem tudjuk, hogyan szervezték be, könnyen elképzelhető, hogy zsarolással, fenyegetéssel – az biztos, hogy jelentett korábbi társairól, köztük a szellemi, erkölcsi vezetőről, a végül börtönbe kerülő Emődi Lászlóról. Feltétlenül meg kell említenem, hogy Vitár Róbert azok közé tartozott, aki nem tagadta a tényeket, miután publikáltam a történetét. Szép kort élt meg, legyen neki könnyű a föld!

Ehhez mi is csatlakozni tudunk. Nem lehetett könnyű élete, ha arra gondolunk, hogy tagja volt a Regnum Marianum közösségének, és ilyen előélettel lett besúgó. Biztosra vehető, hogy voltak vívódásai, lelki tusái.

Ha voltak titkai, ezek porhüvelyével együtt a sírba szállnak.