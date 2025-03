Nőgyűlölő, rasszista, nácibarát, gyengeelméjű az elődök közt: az új NOB-elnök fura örökséget vesz át

Mindjárt az alapító atya, Pierre de Coubertin báró. A francia arisztokrata saját bevallása szerint is a kolonializmus, tehát a gyarmati rendszer fanatikus híve volt, emellett erősen rasszista, hitt a „fehér faj” felsőbbrendűségében. Továbbá lenézte a nőket, és ellenezte szereplésüket az olimpián. Az 1894-es első olimpián, Athénben nem is vettek részt hölgyek, és a másodikon, 1990-ben, Párizsban is mindössze 22 nő volt a 997 résztvevő között. Thomas Bach, a most leköszönő elnök azonban védelmébe vette a bárót, mondván, hogy mindenkit a saját korában kell értékelni, és tény, hogy 130 évvel ezelőtt a korszellem még más volt, mint napjainkban.

