Megannyi hírforrás, köztük a hatalmas presztízsű BBC is, úgy aposztrofálta a 41 éves Kirsty Coventryt, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság történetének legfiatalabb elnökét. Ez azonban nem igaz, mert Pierre Coubertin báró, a NOB második elnöke mindössze 33 éves volt, amikor 1896. április 10-én átvette a posztot a görög Demetriusz Vikelasztól. De Coubertint leszámítva valóban Coventry a legfiatalabb egy olyan poszton, amelyet eddig kizárólag férfiaknak, idős férfiaknak tartottak fenn, hiszen például a svéd Sigfrid Edström 72 éves volt, amikor 1942-ben megválasztották, az őt követő Avery Brundage pedig egészen 85 éves koráig regnált.

Persze nem az életkor a legfontosabb minden idők legtöbb egyéni olimpiai éremmel rendelkező úszónője életrajzában. Coventry két olimpián, az athénin és a pekingin összesen hét medáliát szerzett, és így Egerszegi Krisztinával és az amerikai Katie Ledeckyvel holtversenyben ő a listavezető a női úszók között.

Ha már Egerszegi… Coventry volt az, aki 2008. február 17-én 2:06.39 perces eredménnyel megjavította a magyar ötszörös olimpiai bajnoknő megdönthetetlennek tartott, és 17 éven át, az 1991-es athéni Európa-bajnokság óta álló 2:06.62 perces világcsúcsát a 200 méteres hátúszásban, a Missouri Grand Prix elnevezésű viadalon.

De nézzük csak, honnan, milyen szociokulturális környezetből érkezett a NOB tizedik elnöke!

Kirsty Coventry 1983. szeptember 16-án született Zimbabwe fővárosában, Hararében, a korábbi Salisburyben, ebben a nagyjából Budapesttel egyforma méretű, 1,8 milliós városban, amit 1890-ben alapítottak a brit gyarmatosítók, és az akkori brit miniszterelnökről, Lord Salisburyről neveztek el.

Coventry tehetős fehér családba született, édesapja és édesanyja, Rob és Lynn egyaránt remek úszó volt, nagyapja pedig a Rodéziai Úszó Szövetség elnöke. Fontos megjegyezni, hogy az egykori brit kolónia, a Cecil Rhodes által gyarmatosított és róla elnevezett Dél-Rodézia három évvel Kirsty születése előtt, 1980-ban nyerte el függetlenségét. A kislány a szinte kizárólag fehér diákok által látogatott, a dominikánus apácák által 1892-ben alapított Dominican Convent School tanulója volt, és itt lehetősége volt úszni.

Akkor még az úszás és a gyeplabda kizárólag a fehérek által űzött sport volt Zimbabwéban, nem véletlen, hogy az ország első olimpiai érmét a nyolcból (a maradék hét Coventry nevéhez fűződik) a női gyeplabda-válogatott szerezte az 1980-as moszkvai olimpián, egy aranyat.

Fürjes Balázs: Óriási elismerés Afrikának

Fürjes Balázs, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaként részt vett az új elnök megszavazásán, a döntés után nyilatkozott az Indexnek: „Jól ismerjük egymást, Kirsty Coventry a Brisbane 2032 koordinációs bizottság elnöke, két éve intenzív munkakapcsolatban vagyunk. Született vezető, aki mára tapasztalatokkal is felvértezett – hét éve hazája sportminisztere, sokáig vezette a NOB sportolói bizottságát, volt alelnöke és elnökségi tagja a NOB-nak évekig. Az első női elnök és az első afrikai, aki teljesítményével vívta ki a bizalmat. Megválasztása igazolja: ha megdolgozik érte, itt bárki lehet bajnok. Olimpikon, olimpiai bajnok, ami segíti, hogy a mozgalom valóban a sportolókat tegye első helyre döntéseinél. Óriási elismerés ez Afrikának is, az egyetlen földrésznek, ahol még nem volt olimpia. Afrikát növekvő természetes népszaporulat, egyre növekvő és egyre eredményesebb olimpiai részvétel jellemzi – Afrika jelen idő, és legalább annyira a jövő is. Kirsty a valaha volt legfiatalabb NOB-elnök – így még könnyebb lesz saját nyelvükön szólni az új nemzedékekhez, jól kezelni a digitalizáció, a mesterséges intelligencia adta kihívásokat és lehetőségeket. Coventry asszony Magyarország barátja – úszóként jól ismeri a magyar úszósportot, vendégünk volt a vizes világbajnokságokon. Az új elnök építeni fog Thomas Bach örökségére, valóban az ő munkáját folytatja majd. Jó döntés született!”