Ne ölj! A kétnapos őrület legfőbb szabálya több száz éve változatlan, színtere pedig egy egész város

A labdarúgás ma is ismert első hivatalos szabályait 1863-ban Angliában fektették le, mai tudásunk alapján viszont a sportágat Kínában űzték először, míg az ókorban és a középkorban a világ számos pontján megjelentek különféle labdás játékok, némelyik modernizált verziója napjainkban is él. Ezek közé sorolható és kiemelt figyelmet érdemel a derbyshire-i Royal Shrovetide, aminek szabályrendszere gyakorlatilag több száz éve változatlan, és egyebek között például ölni sem szabad benne. Sok mást viszont lehet, sőt kell is! Mint például birkózni, jéghideg folyóban futni, mert a kétnapos megméretésen nem babra megy a játék. Akik gólt szereznek csapatuknak, nemcsak a meccset nyerhetik meg, hanem az eseménynek helyet adó kisvárosban örökké hősökké is válhatnak.

A normál esetben nyugodt és csendes – csupán nyolcezres – Ashbourne-ben általában a túrázók és turisták jelentik az egyetlen izgalmat, azonban van két nap az évben, amikor minden a feje tetejére áll.

A Royal Shrovetide-ot hagyományszerűen húshagyókedden (angolul Shrove Tuesday) és hamvazószerdán játsszák a felek a derbyshire-i városkában. Az egész különlegessége? Egyszerre több száz ember játszhatja, és nem egy pályán, hanem az egész városban folynak a küzdelmek.

A legfőbb szabályok:

Tilos az emberölés vagy a gyilkosság, a szükségtelen erőszakosság elítélendő.

A labdát nem szabad motoros járművön szállítani.

A labdát nem szabad táskába, kabátba, hátizsákba stb. rejteni.

A temetők, templomkertek és a városi emlékművek területein a játék szigorúan tilos.

Este 22 óra után tilos játszani.

A gólszerzéshez a labdát háromszor kell hozzáérinteni a kapu területéhez.

Az egész műsor a labda bedobásával (turning up) kezdődik, amit mindig a főtéren ejt meg egy előre kijelölt személy (turner up). Mindig két csapat várja a labdát, tagjaikat az alapján osztják fel, hogy ki melyik oldalán született a várost keresztbeszelő Henmore-folyónak. Az északiak az Up’Ards (jelentése: Fentiek), a déliek a Down’Ards (Lentiek) csapatába kerülnek.

Miután megbirkóztak a csapatok a labdáért (lehet rúgni, dobni, kézbe fogni, de ez sokszor nem hatásos), a labdát az úgynevezett futókhoz adják, akik megpróbálnak minél hosszabb távot megtenni a saját kapujuk felé, hiszen ott lehet csak gólt szerezni, nem az ellenfél kapujánál (miért is lenne fordítva?!). Hogy erre mikor kerül sor, az csakis a tömegen múlik, bár okkal tart a játék délután 2-től este 10-ig, két napon keresztül.

HA A FUTÓK SIKERREL JÁRTAK, ÉS KIJUTOTTAK A VÁROS BELSEJÉBŐL, AKKOR JÖNNEK A FOLYÓSPECIALISTÁK, HISZEN A KÉT KAPU BIZONY MIND-MIND A FOLYÓ MELLETT VAN. ŐK EGY FOKKAL JOBBAN FEL VANNAK ÖLTÖZVE, MINT A „SZÁRAZFÖLDÖN” JÁTSZÓ CSAPATTÁRSAIK.

Végül a gólszerzés már viszonylag egyszerű, ahogy a szabályok is írják, háromszor hozzá kell érinteni a labdát a kapukövekhez, amelyek sokáig két lebontott malomnak a romjai voltak. A „Fentiek” a Sturston-malomnál tudnak gólt szerezni, míg a „Lentiek” a Clifton-malom egykori helyén. Csak viszonyításképp, a két „kapu” egymástól közel 5 kilométerre van.

11 Galéria: A derbyshire-i Royal Shrovetide Fotó: David Jones - PA Images / Getty Images Hungary

Az idei meccs nyertesei a „Lentiek” voltak, egygólos győzelmet arattak, amivel egy ötéves nyeretlenségi sorozatot törtek meg. Íratlan szabály, hogy

a meccsen ugyan bárki részt vehet, gólt viszont csak és kizárólag ashbourne-iek szerezhetnek,

a helyi erők tehát kiemelt figyelmet és előnyt élveznek, főként akkor, ha dicsőségről van szó. Márpedig utóbbiból bőven kijut a gólszerzőknek.

A „royal”, vagyis királyi jelzőt egyébként nem véletlenül helyezték az esemény neve mellé, hiszen 1928-ban Eduárd herceg (később VIII. Eduárd néven király) volt a labda bedobója, amivel megadta királyi felszentelését a tradicionális sporteseménynek. De nem egyszeri alkalom volt az uralkodói család kilátogatása, 2003-ban Károly herceg (jelenleg III. Károly néven király) is bedobta a játékra éhes tömeg közé a labdát.

Maga a mérkőzés hagyománya már II. Henrik király (1154–1189) idejében jelen volt, bár pontosan nem lehet belőni, mikor is kezdték el játszani a városlakók. Az azonban már biztosabb, hogy maga a derbi (angolul derby) szó is innen származhat, hiszen az esemény egy derbyshire-i városban lelt hagyományra, és ma bármilyen csapatjátékban a városi riválisok közötti mérkőzésre használja a világon a sportzsargon. Bár mások szerint a Derby grófja által szponzorált Epsom Derby lóverseny is méltán pályázhat a szó eredetére, az igazságot vélhetően már sosem tudjuk meg.

Egy másik érdekes történet a Royal Shrovetide labdája körül kering. Egyes elméletek szerint ugyanis a kivégzések utáni „szabadon boklászó” fej/fejek szolgált/ak labdaként. Bár ezt ugyancsak nehéz ennyi idő elteltével bizonyítani, azt viszont tudni, hogy a manapság használt labda az átlag futball-labdánál nagyobb bőrgolyó, amit parafával töltenek ki, hogy a folyószakasznál a felszínen maradjon a játékszer.

MINDENESETRE A LABDÁKAT NAGY TISZTELET ÖVEZI, AKI GÓLT SZEREZ VELE, AZ UTÁNA AJÁNDÉKUL MEGKAPJA A NEVÉVEL ÉS SAJÁT SZÍNEIVEL KIFESTVE. SOKAN KI IS ÁLLÍTJÁK A KÉT CSAPAT TÖRZSKOCSMÁIBAN A GÓLT ÉRŐ BŐRGOLYÓKAT, AMI A HELYIEK SZERINT NEKIK FELÉR EGY OLIMPIAI ARANYÉREM MEGSZERZÉSÉVEL.

A mérkőzések történelmére természetesen figyelnek a szervezők, 1891 óta számontartják a tiszteletbeli névsort, ahol a gólszerzők és a labdát bedobó emberek nevét jegyzik le, ezzel hősöket kreálva számos helyi emberből, akik minden bizonnyal életük végéig büszkék lehetnek „hőstetteikre”.

Császárok, pápák és katonák kedvenc sportja

A futball a mai ismert formájában ugyan Angliában született, az elképzelés – talán sokak meglepetésére – az ókori Kínában fogant meg. A cu-csü (jelentése: labdát rúgni) első írásos megjelenését körülbelül az időszámításunk előtti harmadik és második évszázad közé teszik a szakértők, pontosabban a Han-dinasztia uralmának kezdetére, bár maga a játék megszületése akár egy évezreddel korábban is lehetett.

A sportág elsősorban az uralkodói udvarban és a katonai táborokban volt népszerű, a tollakkal kitömött játékszert a csapatoknak egy – a pálya közepén álló – kör alakú lyukon kellett átpasszolniuk. Fontos része a szabályzatnak, hogy a labda nem érhetett talajt, illetve a két csapat játékosai nem érintkeztek egymással, hiszen csak a saját térfelükön mozoghattak. Kicsit röplabda, kicsit kosárlabda, de mégiscsak a FIFA által is elismert első formája volt a futballnak.

A cu-csü közel egy évezreddel később már a kínai társadalom minden szegletébe eljutott, sőt még külön csapatok alakultak, ahol már profi játékosok is szerepeltek. Ezek az emberek vagy ebből megélő civilek voltak, vagy a császári udvar szolgálatában álló játékosok. A Szung-dinasztia megalapítója, Taj-cu (960–976) császár annyira kedvelte a játékot, hogy még külön festmény is készült róla. A cu-csü végül a Ming-dinasztia (1368–1644) idejében kezdett el kikopni a társadalom mindennapjaiból, és a sportág rendkívül népszerű ugyan ott is manapság, mint a világ legtöbb pontján, hiába vágynak vezető szerep közelébe, kihasználva az ország páratlan gazdaságát, ami a rendelkezésre álló anyagiakat és az ország létszámát illeti, a receptet évek óta nem találják.

Fotó: Shun Ju (1235-1305 Taj-cu császár cu-csüt játszik minisztereivel

Természetesen a világ más részein is maradtak feljegyzések labdás játékokról. Japánban az úgynevezett keramit éppenséggel a kínai szomszéd sportja inspirálta, de a Római Birodalomnak is megvolt a saját játéka, a harpastum, ami sokkal inkább emlékeztet a mai rögbire.

A 16. századi Firenzében a később katonai edzésként játszott Harpastumból egy nemesek által játszott sport alakult ki, amelyet Calcio storico fiorentinónak neveznek. Kemény jellege ellenére (lehet ütni, rúgni, még övön alul is!) több pápa játszotta a Vatikán falain belül.

A 17. században ugyan elhalt az érdeklődés felé, de 1930-ban feléledt a hagyomány, és újra játszani kezdték Firenzében. Manapság is megrendezik minden év júniusában a hárommeccses tornát, a várost négy csapat képviseli (pirosak, kékek, fehérek és zöldek), a 2024-es tornát a pirosak nyerték.

(Borítókép: A rivális csapatok, a „Up'ards” és a „Down'ards” harcolnak a labdáért 2010. február 16-án Ashbourne-ban, Angliában. Fotó: Peter Macdiarmid / Getty Images)