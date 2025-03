Olimpiai bajnokunk vallott: nem akart politikus lenni, de gyorsan kellett döntenie

Korábban az Indexen is beszámoltunk arról, hogy Pars Krisztián futármunkával egészíti ki olimpiai életjáradékát. A 42 éves kalapácsvető lapunknak azt is elmondta, hogy sosem gondolt arra, egyszer majd munkanélküli segélyt kell kérnie.

Pars most az RTL Házon kívül című műsorának adott interjúban beszélt egyebek mellett arról is, hogy azért választotta a futármunkát, mert határozatlan munkaidőben tud dolgozni, így amikor pici gyermeke 11 és 4 óra között alszik, akkor is hasznosan tudja eltölteni az időt. Nem mellesleg pedig „jó gázsi” jár ezért, amivel ötszázezer forintos olimpiai életjáradékát egészíti ki.

Felvetődött természetesen a kérdés, hogy miért nem edzőként, egy egyesületben vállalt munkát.

Könnyen tud ugrálni egy csapatsorsoló egyik klubból a másikba, ha nem tetszik neki a pénz. Én hiába szeretnék ide vagy oda menni, nincs rá lehetőség. Ebben a sportágban itthon van három egyesület, ahol megvannak a kiváló szakemberek.

Miután szakmájában nem adódott számára (egyelőre) lehetőség, elkezdett civil munkát keresni. Pars először a sofőrködésre gondolt, de rájött, hogy számára a futárkodás lesz a legmegfelelőbb, utóbbiban ugyanis saját maga tudja beosztani az idejét.

„Mindenkinek jól jön a plusz, ezért úgy voltam vele, hogy csapjunk bele! [...] Ha elmondom az embereknek, hogy mennyit keresek, elgondolkodnak rajta.”

Tavaly tavasszal azzal került a hírekbe a kétszeres Európa-bajnok és kétszeres világbajnoki ezüstérmes kalapácsvető, hogy a Fidesz színeiben indul a 2024-es önkormányzati választásokon a szombathelyi 5. választókerületben.

Úgy jött ez az egész lehetőség, hogy Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke jó barátom. Találkoztunk a pályafutásom vége felé, mondtam neki, hogy nem tudom, hogyan tovább most. Két-három nappal később elhívott magához. Mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, ha szeretnék, induljak el képviselőjelöltként. Azonnal dönteni kellett, mert már a választás végjátékában voltunk. Azt mondta, hogy most fel tudja ajánlani, de holnap már nem.

Majd jött a kérdés, hogy miért a Fidesz színeiben indult, miért nem függetlenként.

„A felkérés miatt. Nem akartam politikus lenni, de ez volt a helyzet, véget ért a sportpályafutásom.”

Pars Krisztiánt csak az motiválta, hogy visszaadjon valamit a helyieknek abból a hatalmas „szeretetcunamiból”, amit hosszú karrierje során ő is megkapott.

Pars végül alulmaradt a függetlenként induló Czeglédi Csabával szemben, aki a szavazatok több mint 57 százalékát zsebelte be, ennek ellenére a volt atléta nem szomorú az eredmény miatt. Elmondta, hogy megkapta azt a mennyiségű szavazatot, amivel előzetesen tervezett. Úgy érzi, hogy a politikai színtéren sokat számított a Tisza Párt megjelenése, ugyanis Magyar Péterék sok olyan szavazót tudtak az urnákhoz csábítani, akik korábban semlegesként nem kifejezetten mutatkoztak aktívnak egyik oldal mellett sem.

Nincs bennem hiányérzet. Lehetett volna egy-két dolgot másképpen kommunikálni, de én csak egy kis hal vagyok a vízben.

Az interjú végén kitért arra, hogy karrierjének sérülései vetettek véget, és ennek kapcsán kiemelte: fontos szűrővizsgálatokra járni, nem pedig halogatni, és az utolsó pillanatban várni a csodát.