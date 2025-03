A halállal is szembenéztek, de expedíciójukat teljesítették

Az Index extrém sportos kihívásokkal foglalkozó podcastjében ezúttal a hegymászás volt a téma – pár hete a marokkói Atlas Mountain Race-en második helyezett terep-kerékpározót, Borsos Benedeket láttuk vendégül, míg pár napja Havasi Gergő és Szabó Norbert Atlanti-óceánra tervezett evezős expedíciójáról értekeztünk –, ennek kapcsán két olyan sportembert kérdezhettünk, akik nemrégiben megmászták a világ legmagasabb aktív vulkánját, a chilei Ojos del Saladót. Az előzetesen négyfősre tervezett csapatból – ezért volt a nevük Vulkáni Kvartett – végül hárman indultak útnak Dél-Amerikába, ők viszont mindhárman felértek a 6893 méter magas hegycsúcsra.

Az expedíció nem várt nehézségeket tartogatott a magyar hegymászók számára. Az eleinte kifejezetten kedvező időjárási körülmények a mászás közben hamar megváltoztak, és miután elérték a vulkán legmagasabb pontját, elindultak visszafelé, hóvihar nehezítette a mozgást. Olyannyira, hogy Fülöp Gábor nem tudott társaival tartani, elsodorta a hóvihar, és hosszú órákon keresztül eszméletlenül feküdt mintegy hatezer méteres magasságban.

Az adásban erről az esetről is mesélt a trió két tagja, Molnár Ábel és Fülöp Gábor, illetve arra is kitértek, hogy mivel jár az, ha az ember hegymászásra adja a fejét, és milyen körülmények uralkodnak hatezer méteres magasságban, egy aktív tűzhányó oldalán. Az extrém sport egyik válfajának részleteibe beavató beszélgetés végén azt is elárulták a hegymászók, mit jelent pontosan a Vulcanic 7 Summit kihívás, és mit terveznek a következő hónapokban, milyen célokat fogalmaztak meg.

Az epizódban többek között arról volt szó…

mi ösztönözte a magyar hegymászókat arra, hogy nekivágjanak a csúcshódításnak;

mennyire nehéz földi körülmények között felkészülni az ottani helyzetekre;

hogyan zajlott a csúcshódítás;

mennyire komoly eredmény az, hogy mindhárman felértek a csúcsra;

és hogyan jutott vissza Fülöp Gábor az alaptáborba azok után, hogy több órán keresztül eszméletlenül feküdt a hóviharban.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)