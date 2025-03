Azokért futnak, akik nem futhatnak

Tótka Sándor tizedik éve aktív résztvevője a Wings for Life World Run rendezvénynek, 2016-ban futott először a gerincsérültekért. Az olimpiai bajnok kajakozó tavaly több mint kétszázezer emberrel vett részt a jótékonysági sporteseményen: ennyien gyűltek össze világszerte azért, hogy támogassák a gerincvelő-betegségek kutatását, és fussanak azokért, akik nem futhatnak. Idén május 4-én, magyar idő szerint 13 órakor állnak a rajtvonalhoz az összes résztvevő országban.

A Wings for Life World Run rendezvény globálisan szólítja meg a mozgás szerelmeseit, legyenek azok profi vagy kezdő futók. A 169 országban egy időben megtartott esemény idén 12. alkalommal tér vissza, és célja még nagyobbra duzzasztani a gerincsérültekért futók egyre bővülő közösségét. Tótka Sándor olimpiai bajnok kajakozó a közelgő rendezvény apropójából március 27-én tartott sajtónyilvános kerekasztal-beszélgetésén elmondta, nagyon szereti a sorozatokat, így az esemény missziója mellett az is fontos számára, hogy minden évben biztos pont az életében. „Bár a futás nem a kedvenc sportágam, a jó ügyért mindig szívesen húzok futócipőt. Jóleső érzés egy ilyen fontos ügyért futni. Idén az a célom, hogy legalább 10 kilométert fussak. Nem tűnhet soknak, de a saját versenyeimre való felkészülés miatt fontos, hogy elkerüljem a sérülésveszélyt” – árulta el az olimpikon.

A SUHANJ! Alapítvány 15 éve osztja meg a mozgás örömét fogyatékossággal élő társainkkal. „Munkánk során mozgásszervi, látás- és hallássérült, valamint autista emberekkel dolgozunk együtt az egészen fiataloktól az idős korosztályig. Legfontosabb alapelveink egyike, hogy valamennyi programunk integratív jellegű, tehát a fogyatékkal élők és az épek egyszerre vesznek részt rajtuk. A futás indította el a munkánkat, ezért is nagy lelkesedéssel veszünk részt évek óta a Wings for Life World Run eseményén évről évre egyre nagyobb számban, hiszen ugyanazt az ügyet képviseli, amit mi is szolgálunk” – mondta Gusztos Péter, a SUHANJ! Alapítvány társalapító-vezetője.

A rendhagyó futóverseny sajátossága, hogy a nevezési díjak 100 százalékát fordítják egy nonprofit alapítvány által menedzselt gerincvelőkutatására és a sérültek gyógyítására, így a nevezéssel megannyi klinikai vizsgálatot és orvosi projektet támogatnak a résztvevők. A korábbi évekhez hasonlóan minden versenyző a saját egyéni távját futja le egy applikáció segítségével, így a gyakorlott és alkalmi sportemberek egyaránt megugorhatják a személyre szabott kihívásaikat. A verseny hivatalos mobilalkalmazásán a táv beállítása után, az indulást követően 30 perc elteltével egy „Catcher Car”, vagyis virtuális követőkocsi veszi üldözőbe a futót. Mindenki számára akkor ér véget a verseny, amikor a követőkocsi elkapja, a globális futam pedig a világon legtovább futó ember utolérésével zárul.

Magyarországon május 4-én 13 órakor dördül el a virtuális startpisztoly, és bár akárhol lehet teljesíteni a távot, idén is lesz közös futás a budapesti Városligetben. A helyszínen a résztvevőket frissítővel és futós felszereléssel várják a szervezők.

A budapesti közös futásra a megadott linken keresztül lehet regisztrálni.