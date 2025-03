New York korábbi kormányzója Puskás-mezben szurkolt a válogatottnak, várja a következő legendát

George Pataki járt a Puskás Múzeumban, Felcsúton a Puskás Akadémián, de a magyar–török válogatottmeccsen is kint volt, hogy szurkoljon Marco Rossi együttesének. New York állam korábbi kormányzója pár napos magyarországi látogatása alkalmával találkozott Orbán Viktorral, Csányi Sándorral, Mészáros Lőrinccel és Détári Lajossal is. A Puskás Múzeum vendégkönyvébe megható üzenetet írt, majd elárulta, hol szeretne találkozni legközelebb a magyar válogatottal.