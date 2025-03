Hívta az óceán szava: a világ egyik leghírhedtebb országában kötött ki a magyar oktató

Még októberben mutattuk be a harmadik alkalommal megrendezett Hungarian Surf Fest keretein belül a szervező stáb tagjaként fotósként és DJ-ként is tevékenykedő Stramszky Péter életútját, aki az olimpiai számnak számító rövid deszkások viadalán a legjobb 18 között búcsúzott a Lisszabontól egy köpésre található Costa da Caparica partjainál.

Dokumentumfilmet készít a magyar szörfösök világáról

A telente Ausztriában síelést és hódeszkázást oktató fiatalember épp a Kanári-szigetekhez tartozó Fuerteventurára készült, ahol az ott eltöltött két hónap során a szörfözés tanítása, és saját technikájának csiszolása mellett egy új feladatra is vállalkozott.

Forgattunk egy magyar szörfös dokumentumfilmet Fuerteventurán, jelenleg is azt vágom. Ez a szíve-lelke a magyar szörfkultúrának, egy olyan, interjúkkal végigvitt dokumentumfilm lett, amiben kilenc sportolón keresztül mutatjuk meg, milyen magyarként szörfözni, külföldön élni és a hullámok mellett felnőni. Az egészen fiataloktól, a HSF-en remeklő Cser Noeléktól kezdve a hosszú deszkásokon át egészen az ötven pluszosokig, akik pedig azt bizonyítják be, hogy sosem késő belekezdeni ebbe a gyönyörű sportágba. A film célja az volt, hogy megmutassam a magyar embereknek, hogy igenis meg lehet tanulni szörfözni egy olyan országból érkezve is, amelynek a természeti viszonyai miatt ez nem feltétlenül népi szokás. Ez lenne a legfontosabb üzenet, előreláthatólag az őszre készül el a film

– ismertette az Indexnek munkásságát az egyébiránt grafikusként végzett Stramszky Péter.

A 25 éves fiatal hozzátette, valószínűleg egy művészmoziban, koncerttel egybekövetve lesz a bemutató, illetve egyéb platformokon is minden bizonnyal megjelenik az alkotás – no de mindent a maga idejében.

A síparadicsom helyett a trópusiba

Októberi beszélgetésünkkor egy indiai surfskate-nagyköveti opció is szóba jött, ez a lehetőség végül elúszott, de véletlenül sem bánkódik miatta, hiszen egy számára lényegesen jobb forgatókönyv is érkezett, ahová a jövő héten utazhat el. Előtte még a téli szezont ismét a „sógoroknál” töltötte, a közösségi felületek (és különösen a TikTok) lehetőségeinek kiaknázásával a korábbinál is több magyar és osztrák síelő és hódeszkás számára tudott segíteni a fejlődésben, de a jövőt már nem feltétlenül itt képzeli el.

„Lehet, hogy ezt a részét elengedem, mert egyrészt a munka- és főleg a pihenési körülmények nem voltak ideálisak, másrészt egyre jobban tendálok a vízi sportok felé, és hát van a világnak olyan része, ahol ezt télen is lehet űzni. A havas-jeges sportokat sem hagynám persze teljesen ott, évente egy-egy tábort, esetleg még extrémebb helyzetekben szívesen csinálnék, de a jövő inkább az óceánhoz húzna, erre pedig jött is egy remek lehetőség” – vezette fel új állomáshelyét, ahol a napi átlagos hőmérséklet még a téli hónapokban is a 23 Celsius-fokot közelíti meg, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig rendre eléri, sőt, általában túlszárnyalja a 30-at is, de akadt 38 feletti április adat is.

Van egy szörfös csoport, ahol oktatókat keresnek a világ különböző tájaira. Megláttam egy hirdetést, mi szerint El Salvadorba kerestek egy hotelbe szakembert, aki szörfoktatást végez, foglalkozik a marketinggel, videózni és fotózni is tud, és menedzseli is ezeket a dolgokat. Én szoktam fotózni és videózni is, kicsit értek a marketinghez is, meg ugye a szörfoktatáshoz, utánanéztem a dolgoknak alaposan, és hát ez abszolút a földi paradicsom: trópusi klíma, pálmafák, kókuszdió, minden, ami erről elsőre az ember eszébe juthat. Beszéltem velük, és már az első kör után mondták, hogy velem szeretnének dolgozni, és hosszú távú együttműködést szeretnének, de első körben minimum három hónapban maradtunk, jövő vasárnap, április hatodikán utazom ki. Ez mindkét félnek így egy próbaidő lesz, az én feladatom az lesz, hogy menedzseljem a szörfszekciót a hotelben, az elképzeléseimen keresztül, az én kezem alatt alakítsunk ki táborokat, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség, mert már menedzserként is tudok ezzel foglalkozni

– mondta az új lehetőségéről Stramszky.

Az ország hírhedt maradt, csak egy kicsit máshogyan

A latin-amerikai országgal kapcsolatban sokáig a mélyszegénység, az utcai bandák és a magas bűnözési ráta miatt nem éppen a legpozitívabb kép alakulhatott ki a távoli figyelő szempontjából, ebben azért az elmúlt években változás volt tapasztalható, miután jött egy rezsimváltás – hangsúlyozza.

Nayib Bukele elnök 2019-es színrelépésekor háborút hirdetett az országot feldúló bűnbandák ellen, amelyek miatt több veszélyhelyzetet is ki kellett hirdetni korábban, tekintve a gyakori gyilkosságokra és egyéb erőszakos bűncselekményekre.

Ennek érdekében egy 40 ezer fő befogadására képes szuperbörtönt is felállítottak (és még ez sem tűnik nagy számnak, ha hozzávesszük, hogy kezdetben 64 ezer embert vettek őrizetbe!), a kegyetlen körülményeiről hírhedt Cecot az elmúlt időszakban azzal került a figyelem középpontjába, hogy Donald Trump nemrégiben újra megválasztott amerikai elnök megegyezett Bukeléékkel, hogy „némi anyagi juttatásért cserébe” több bűnözőt is átvesz az Egyesült Államoktól.

A lépések következtében az ország egyre inkább kezd kinyílni a világ további része felé, egyre élénkül a turizmus, és például már a bitcoin is megjelent El Salvadorban.

Tavaly az U18-as korosztály legjobbjai is itt gyűltek össze

Kezdőbarát körülmények, profi klasszisokkal

A Csendes-óceán partján lévő terület a szörfösök paradicsoma is lehet idővel, amelyet az egészen kezdőktől a profi sportolókig mindenki élvezhet.

„Ahová én megyek, arról azt kell tudni, hogy elképesztően sok a hullám, miközben ember pedig alig van, mert még nincs felfedezve egy csomó partszakasz. Tehát nem arról van szó, hogy egymás hegyén-hátán lennének a népek, és mindenkinek azért kellene küzdenie, hogy egy-egy hullámot elkaphasson. A helyben amúgy az egyik legizgalmasabb, hogy itt van tőlem harminc-negyven percre a Nemzetközi Szörfszövetség (ISA) világbajnoksága rövid és hosszú deszkán is, ahol a legkomolyabb szörfösök szoktak hullámlovagolni” – mutatta be a hely szörfvilágát.

A portugáliai viszonyokról tudni kell, hogy májusban 16 Celsius-fok alatti vízhőmérséklet is bőven benne van a pakliban, de az őszi magyar bajnokság idején sem megy 19 fölé az Atlanti-óceán, így gyakorlatilag folyamatosan mindenki a testhőmérsékletet emberi szinten tartó wetsuitban megy a habok közé.

El Salvadorban nem kell beöltözni, és a hullámok is kedvezőbbek lehetnek a kezdők számára, egyszerűbbek, mint Portugáliában az Atlanti-óceánnál. Ez a terület rendkívül »kezdőbarát«, csónakokkal megyünk ki a hullámokra, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb helyet, ahol mindenki a saját szintjéhez ideális körülmények között adózhat ennek a csodás sportágnak. Vannak itt is nagyobb hullámok, de összességében talán kevésbé gyors, konzisztensebb és kezdőbarátabb a helyzet.

– foglalta össze az Indexnek a legfontosabb tudnivalókat.

Stramszky hozzátette, egy alap spanyol nyelvtudással már rendelkezik, mert bár az észak-amerikai területekről hozzá érkező emberekkel angolul kommunikál, a helyiekkel és a vezetőséggel az ország nyelvén szeretne. Elmondása szerint spanyolul már meg tudja értetni magát, és jelenleg gőzerővel azon dolgozik, hogy ezen készségét is tökéletesítse.

Aztán idővel jöhetnek a távolabbi célkitűzések is, mint egy saját szörftábor létrehozása valahol a világban, de addig még minden bizonnyal sok kihívás vár az ismeretlenbe mindig szívesen belevágó fiatalemberre.

(Borítókép: a 2021-es olimpiai selejtezős világbajnokság helyszínéül szolgáló La Bocana tengerpart a naplementében. Fotó: Rolan Barrientos/APHOTOGRAFIA/Getty Images)