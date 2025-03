Hazai közönség előtt nyert ezüstérmet férfi kardcsapatunk

A három olimpiai ezüstérmes, Szatmári András, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, valamint Tóth Bertalan alkotta hazai együttes a thaiföldiek elleni könnyed, 45:23-as győzelemmel kezdett, majd 45:42-re győzte le a lengyeleket, 45:44-re az olaszokat, az elődöntőben pedig 45:42-re az amerikaiakat.

A másik ágon meglepetésre az egyiptomiak meneteltek a fináléig úgy, hogy többek között az olimpiai bajnok dél-koreaiak, illetve a franciák ellen is nyerni tudtak, írja az MTI.

Az érmekért rendezett mérkőzésekre megtelt a BOK Csarnok főpásttal szemben felállított lelátója.

A magyar csapat mellett egész nap ott volt a szeptemberben Achilles-műtéten átesett, háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron is, aki már elkezdte az edzéseket, de még nem versenyez.

A szombati, egyéni viadal során még civilben figyelte az asszókat, közben pedig osztotta az autogramokat gyerekeknek és szelfizett velük, vasárnap viszont már Nemcsik Zsolt szakági vezetőedző mellett ült, vezette a jegyzőkönyvet és ha kellett, tanácsot adott a társaknak.

A döntőt az afrikaiak irányították, a magyar akciók "nem ültek", fokozatosan nőtt a különbség. Két vesztett párharca után Szatmári helyére Tóth állt be, aki a kezdeti nehézségek után belelendült. A végén Rabb Krisztián faragott a hátrányból, de az egyiptomiak így is 45-37-re nyertek.

„Ez egy kifejezetten jó eredmény, ez tény, de nem gondolnám meglepetésnek. A csapat gerince megmaradt az olimpiáról, nyilván Áron hiányában kellett valamit kitalálnunk. Az, hogy ez nélküle is működik, nagyon pozitív és biztató jel, és még várjuk a visszatérését is” – nyilatkozott az MTI-nek Nemcsik Zsolt, aki arról is beszélt, hogy Rabb Krisztián személyében megtalálták a megfelelő befejező embert. - „Ő erre született, erre a befejező ember szerepkörre. Nem azt mondom, hogy félelmet nem ismerően vív, pont az a lényeg, hogy benne vannak félelmek, de legyőzi őket, ez az igazi bátorság. Azt gondolom, ő az az ember ebből a gárdából, aki ezt a lehető legjobban tudja majd a jövőben is csinálni.”

A vezetőedző kitért rá, hogy a padovai világkupa után ugyanabban az összeállításban szerepelt a válogatott, jelenleg ebben a csapatban gondolkodik.

A döntőt illetően úgy fogalmazott, hogy fejben kicsit elfáradtak a magyar vívók.

Andrásnak nem tartott ki a formája, hullámzó egy kicsit amúgy is. A mai napon egyébként egészen jól teljesített, máskor sokkal jobban hullámzott ennél, a végén egy kis mentális fáradtság jött be. Rabb Kikinek is voltak hullámvölgyei. Igyekszünk majd minél magasabban tartani a szintet, hogy kisebb hullámvölgyeink legyenek és akkor lehet még jobb eredmény is.

Gémesi Csanád, aki a döntőben egy döntetlen mellett két győzelmet aratott, úgy fogalmazott még a páston a nézőknek, hogy hosszú volt a nap, az utolsó mérkőzésre is úgy álltak fel, hogy győzni szeretnének és mindent beletettek, amit tudtak.

Szatmári András arról beszélt, hogy neki biztosan nem tett jót a döntő előtti nagy szünet, mert az utolsó mérkőzésen nem vívott jól. Ugyanakkor kiemelte, hogy a nap során korábban olyan csapatokat győztek le, amelyek ellen nem feltétlenül ők számítottak esélyesnek.