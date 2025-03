Székely Anna újabb sikerrel hangol a nyári világjátékokra

„Az volt az elvárásom magammal szemben, hogy élvezzem, meg, hogy kijöjjenek azok a technikák, amit mostanában gyakorlunk – kezdte értékelését Székely Anna, miután legyőzte Vittoria Stripe-t. – Most nem ez volt a főmérkőzésem, ugye a világjátékokra készülünk, ez is csak egy megállója volt ennek a felkészülésnek. Egy jó visszacsatolás az eddig elvégzett munkáról, arról, hogy milyen formában vagyok.”

Hozzátette, rendhagyó kihívást jelentett számára, hogy a megszokottnál kötöttebb szabályrendszerben bizonyítson, elvégre ezúttal sem a könyöktechnika, sem állóbirkózás, azaz chlinc nem volt. „Nálam sokszor jött volna rutinból egy-egy ilyen megoldás. Volt, hogy megfogtam, amikor térdeltünk, és ezért rám is szóltak. Ilyenkor éles szituációban nehezebb, mint edzésen, ott jobban megy gyakorlás közben. De ilyenkor dolgozik az izommemória és jobban kijöttek volna belőlem a dolgok. Így is sikerült nyerni, miközben nem ez a mi fő szabályrendszerünk” – összegezte a Career Brand Management hírlevele által idézett sportoló az estét.

Székely arról is beszélt, az egész mérkőzésen dominánsnak érezte magát, ami most a legfontosabb volt.

„Már az első két-három találat után láttam, hogy tudni fogjuk uralni a mérkőzést, attól függetlenül, hogy azért egy háromszoros olasz bajnok lány a rivális – vette át a szót Székely edzője, Berkes Ádám. – Olaszországban elég sok jó bunyós van, úgyhogy nagyon örültem, hogy Annából már most ilyen teljesítmény jött ki. Megmondom őszintén, hogy az első számú célként engem az érdekelt jobban, hogy amit az elmúlt hónapokban gyakoroltunk, az visszaköszönjön, hisz tényleg a célunk a világjátékok, ezek csak az állomások, visszacsatolások az odáig vezető úton. Most körülbelül hatvanszázalékos formában van Anna, ez az, amin tartjuk. Tudom, ha mostanra százszázalékos formába hozom, akkor be is fejezi idő előtt a mérkőzést. Így is benne volt a levegőben.”

A tréner kiemelte láthatóan fejlődött, nőtt tanítványa ütőereje, ami az egyik fő céljuk is Csengtura készülve.

„Nagyon szép volt a kéz-láb összetétel, szép volt az a ringmozgás, amit bemutatott és amire én most nagyon fókuszálok edzéseken. Az a fő cél, hogy a világjátékokon ez komplexen köszönjön vissza. Most lehet, hogy csúnyán hangzik, nagyon örülök neki, hogy nyert, győzni mindig jó, de jelen állapotban nem nagyon érdekelnek az eredmények, csak a világjátékok eredményei érdekelnek majd” – tekintett előre Berkes.

Székely Anna a felkészülés következő állomásaként két hét múlva egy szlovákiai gálán lép ringbe, ott már a szokásoknak megfelelően muaythai-küzdelem vár rá, igaz, cserébe egy súlycsoporttal feljebb, az 57 kilogrammos kategóriában. Hazai közönség előtt legközelebb április 26-án, Mogyoródon méretteti meg magát.