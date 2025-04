Háromszáz élelmes és szerencsés élheti át Budapest utcáin a Szoboszlai-élményt

A szervezők sajtóközleményben kiemelték: az immár negyven éves, a kezdetektől máig közel félmillió embert megmozgató versenyprogram népszerűségére jellemző, hogy ezer fölötti hazai településről és száznál több országból várnak indulókat. A szervezőkhöz eddig háromezer külföldi nevezés futott be (ami abszolút csúcs a verseny története során); a félmaratoni táv rajtjához minden negyedik induló a határokon túlról érkezik. Ami pedig a hazai sportolókat illeti, 50 százalékuk vidéki településekről nevezett, vagyis a Vivicittá erősen kötődik ugyan a fővároshoz, de túlzás nélkül az egész országot is mozgásba hozza.

Kocsis Árpád versenyigazgató kiemelte: a Vivicittá a kezdetek óta a magyar futómozgalom egyik legfontosabb ékköve.

„A napjainkra már legendássá vált esemény a negyven év alatt sem öregedett meg, fiatalos lendülete, folyamatos fejlődése iránymutató a szabadidősportban. Mára igazi, kétnapos „mosolyfesztivállá” nőtte ki magát, ahol a tíz különböző távú, hosszabb vagy rövidebb, illetve futó vagy gyalogló táv közül mindenki megtalálhatja a neki valót. Az idei jubileumi Telekom Vivicittára több mint 25 000 nevezőt várunk. A legnépszerűbb táv a félmaraton, ahol várhatóan betelik a kilencezer fős nevezői limit. Egy csúcs, a futóturisták száma már előzetesen megdőlt. Több mint háromezer külföldi állampolgár adta le eddig a nevezését, ami harminc százalékkal haladja meg a 2017-es csúcsot.”

Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár beszédében kihangsúlyozta: a Telekom Vivicittá az egyik legfontosabb szabadidősport-rendezvény az országban.

„Külön öröm számomra, hogy ez már a negyvenedik alkalom, ráadásul a sportesemény évről évre újabb rekordokat dönt. Ám én, Aktív Magyarországért felelős államtitkárként, amikor azt hallom, hogy rekordszámú nevezője van a félmaratoni távnak, nemcsak amiatt örülök, hogy így rengetegen fognak futni Budapesten, hanem elsősorban azért, mert tudom: erre hónapokon át, hetente több edzés keretében kell készülni. A futás ezáltal sokaknál életformává válhat. Ebben fontos partnereink a szabadidősport-rendezvények szervezői, így a Budapest Sportiroda is.”

Keszthelyi Dorottya, a Fővárosi Közgyűlésének tagja, a Főváros Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke úgy fogalmazott: számára a futás a közösséget, a barátokat jelenti.

„Budapest aktív közösségi életre sarkallja a városlakókat, mert hiszünk a mozgás erejében, abban, hogy a sport összeköt, új kapcsolatokat teremt, formál, a jelenben tart. Erről szól a főváros Aktív Budapest programja is, amelyik a sportolás népszerűsítése és az egészséges életmód tudatosítása mellett sportbarátságokat is épít. Mert fontos, hogy legyenek offline élmények is ebben az egyre inkább online világban.”

A telekomos közösség ezúttal is megmozdul, többszáz kolléga teljesít távot az eseményen, mellyel egy jó ügyet is támogatnak. A telekomos munkatársak nevezési díjainak összegével és a vállalat további 3 millió forintos hozzájárulásával támogatják a SUHANJ! Alapítványt, amely az összeget a Suhanj! integrált edzőtermének a támogatására fordítja annak érdekében, hogy korlátainkat legyőzve, a mozgás élménye valóban mindenkié lehessen.

Idén egy új versenyszámmal, 10,5 kilométeres Szoboszlai Futammal bővül a program. Szoboszlai Dominik kivételes sportemberként sokak számára példakép, a Telekom mozgásra, egészségesebb életmódra ösztönző törekvéseinek arcaként még többeket motiválhat a mozgásra. A limitált létszámmal induló távon 300 nevező egyedi technikai pólóban a 10 km-es futam indulása után vasárnap rajtol. A Szoboszlai Futam nevezési díjából nevezésenként 2000 Ft-ot a SUHANJ! Alapítvány integrált edzőtermének támogatására fordítanak.

És hogy miért pont 10,5 km? Mert Szoboszlai Dominik átlagban ennyit fut egy válogatott mérkőzésen az együttes csapatkapitányaként. Kocsis Árpád a nevezéssel kapcsolatban elmondta: a futamra a leggyorsabban jelentkező háromszáz személyt tudták fogadni, a leleményes és a jelentkezést tekintve gyors sportembereknek egyedi Szoboszlai-póló jár majd a megméretésre.

Sántha Tamás, a telekommunikációs márka élmény vezetője elmondta: a próbatétel arra ösztönöz mindenkit, hogy saját céljai elérésével tapasztalja meg a mozgás örömét és az egészségesebb életmód előnyeit.

„A vezetékes- és mobilhálózat, a digitális technológiák és az okoseszközök is lehetőséget biztosítanak az egészségesebb életmód kialakításához, előre lépési lehetőséget nyújtva a mindennapokban. A Telekom elkötelezett abban, hogy digitális segítője legyen ügyfeleinek az egészség területén is – például a Telekom Egészség elnevezésű digitális egészségügyi szolgáltatás révén – valamint, hogy segítse mozgásra ösztönözni, mozgásban tartani az embereket. Ennek a kezdeményezésnek Szoboszlai Dominik az arca és az egyik legfőbb inspirációs forrása.”

A szervezők személyes meglepetéssel készülnek idén is a versenyen indulóknak: a Nemzeti Sport Online felületén a mesterséges intelligencia segítségével minden résztvevőt a Vivicittá reflektorfényt érdemlő bajnokává tehet, követve a verseny szellemiségét: mindenki bajnok, aki megküzd az általa választott távval és a mozgással hozzájárul saját egészségének megőrzéséhez. A személyes meglepetéshez hozzájáruló résztvevőkről a sportlap online nyitóoldalába ágyazott, egyedi digitális címlapsztori készül, megmutatva, hogy itt mindenki bajnok, a maga egyedi kategóriájának bajnoka. Ez a személyre szabott, virtuális címlap egyrészt megosztható, másrészt a sportoldal menüpontjában publikussá is tehető.